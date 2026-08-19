Los altos mandos de la Policía Nacional del Perú (PNP), nombrados por los vacados expresidentes Dina Boluarte y José Jerí, seguirán en sus puestos mientras se mantengan los resultados en la lucha contra la delincuencia.

Así lo advirtió el ministro del Interior, César Astudillo, quien descartó realizar cambios en los altos mandos policiales mientras se da una “tendencia a la baja” en la criminalidad.

En declaraciones a Canal N, Astudillo dijo que los principales mandos policiales que encontró al asumir el sector permanecen en funciones.

Tendencia

“No es que yo quiera ser triunfalista, pero la tendencia que tenemos es a bajar. Y los números no engañan”, enfatizó el ministro sobre el nivel de criminalidad.

Según el ministro, en comparación con el mismo periodo del año pasado, se han registrado alrededor de 500 muertes menos.

Arriola, ¡confirmado!

Al lado del general PNP Óscar Arriola Delgado, comandante general de la Policía, a quien ratificó en el cargo, Astudillo defendió la estrategia policial basada en labores de inteligencia y sostuvo que ello viene permitiendo anticiparse a las acciones de organizaciones criminales.

De Dina

Arriola fue designado en septiembre de 2025 por Dina Boluarte, mientras los tenientes generales PNP Fredy López y Javier Ríos llegaron, respectivamente, llegaron a los cargos de jefe del Estado Mayor General y de inspector general de la Policía, en el gobierno de José Jerí.

Se incorporará más tecnología, con apoyo de la Dini y las Fuerzas Armadas, para enfrentar al crimen organizado, anunció también.