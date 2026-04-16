Un importante sector del empresariado nacional reclamó ayer la inmediata salida del jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe), Piero Corvetto, al responsabilizarlo de las irregularidades durante la jornada de votación de las Elecciones Generales del 2026.

La Unión de Gremios Empresariales solicitó a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que destituya a Corvetto por “los graves hechos” ocurridos durante la jornada electoral del pasado domingo 12 de abril, que dice comprometen la integridad del proceso y la confianza ciudadana, y vulneran seriamente los principios fundamentales de nuestra democracia.

“Ante la gravedad de lo ocurrido, solicitamos que la Junta Nacional de Justicia destituya de inmediato a Piero Corvetto, y que el nuevo jefe de la Onpe remueva a todos los funcionarios implicados, con el objetivo de garantizar una segunda vuelta transparente, confiable y que refleje la voluntad popular”, indicó en un comunicado.

Reclamo empresarial

Integrada por la Asociación de Exportadores (Adex), la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), la Asociación Automotriz del Perú, la Cámara Nacional de Turismo del Perú, Perucámaras y la Plataforma Nacional de Gremios Mipymes, la Unión de Gremios Empresariales señaló que Corvetto “no ha contribuido a esclarecer los hechos ni a dotar de legitimidad al proceso”.

Recalcó que el funcionario incumplió “sus deberes constitucionales y legales, pese a las advertencias de la Contraloría General de la República” sobre fallos que no se corrigieron.

“Es inaceptable que miles de mesas se instalaran tarde o no fueran habilitadas por falta de material electoral, impidiendo a ciudadanos ejercer su derecho al voto. A ello se suma el mal funcionamiento del sistema Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio (STAE) en un gran porcentaje de mesas”, abundó.

La Unión de Gremios Empresariales también apuntó que “llama especialmente la atención que estas graves deficiencias se hayan producido precisamente en Lima y Callao, donde la logística debía operar con mayor eficiencia dada su cercanía a los centros de distribución del material electoral”.

Exportadores

Por si fuera poco, la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (ComexPerú), que acaba de elegir como presidente a Enrique Gubbins, recalcó, en un comunicado, que la Onpe “no estuvo a la altura” de las exigencias de una jornada democrática y exigió cambios inmediatos de cara a una eventual segunda vuelta.

Destacó, entre sus observaciones, la instalación tardía de mesas de votación, que habría impedido que ciudadanos que acudieron temprano pudieran ejercer su derecho al sufragio, con evidentes fallas graves en la planificación y ejecución del proceso, generando una afectación directa a la participación electoral.

Acto seguido, cuestionó la lentitud en el procesamiento de actas, especialmente en Lima, lo que, dice, refleja una deficiente previsión operativa.

Tales demoras, apuntó, no son simples inconvenientes técnicos, sino señales de una gestión ineficiente que genera incertidumbre y tensión innecesaria en el país.

Por lo mencionado, ComexPerú enfatizó que Corvetto no debería continuar al frente de la Onpe, toda vez que mantener la misma conducción tras los problemas registrados “compromete la credibilidad del sistema electoral y dificulta la implementación de correcciones urgentes que garanticen un proceso ordenado”.

Detención

Por otro lado, la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor) de la Policía Nacional del Perú (PNP) citó a Corvetto para que, mañana viernes a las 3 de la tarde, acuda a la sede policial para declarar en el marco de las investigaciones que se siguen por las demoras y fallas logísticas registradas durante la jornada electoral del domingo 12 de abril.

Podrá acudir con un abogado y se busca que Corvetto que dé “información corcerniente a la investigación contra los que resulten responsables por la presunta comisión del delito contra la administración pública-colusión, en agravio del Estado”.

La Dicocor advirtió que, de no acudir a la citación, se solicitaría la conducción compulsiva del jefe de la Onpe, es decir que sea detenido para ser llevado así a declarar.

Denuncia constitucional

En tanto, el congresista Juan Burgos (elegido por Avanza País y hoy en Podemos Perú) denunció constitucionalmente al jefe de la Onpe con la expectativa de su inhabilitación para ejercer cargos públicos.

En escrito dirigido a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, a través del oficial mayor Giovanni Forno, señaló que Corvetto violó normas de la Constitución al impedir la normal marcha del proceso electoral.

Se indica cuestionamientos por los retrasos en la distribución del material electoral necesario para la votación del 12 de abril y que la ciudadanía ejerza su derecho al sufragio.