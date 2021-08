Guido Bellido sobre reformar la Constitución: “hay que persuadir a la mayoría de peruanos”

Guido Bellido Ugarte, presidente del Consejo de Ministros, opinó sobre un posible cambio de la Constitución Política del Perú vigente y señaló que “hay que persuadir” a la ciudadanía para que la decisión la tomen ellos en un referéndum.

En una entrevista al diario El País, el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) respondió así cuando se le consultó sobre cuál será su “hoja de ruta” para modificar la Carta Magna.

“Hay que persuadir a la mayoría de los peruanos, que decidan ellos. Si en un referendo deciden, perfecto. Eso es la democracia. Respetar la voluntad de la mayoría”, manifestó.

“[¿Y si pierde ese referéndum?] Continúan las cosas. ¿Usted cree que si hubiéramos perdido las elecciones nos hubiéramos colgado? No, seguiríamos trabajando y para las próximas elecciones hubiéramos llegado preparados. Pero llegamos y ya estamos aquí”, añadió.

Cabe recordar que este jueves, el ministro de Justicia, Aníbal Torres, informó que hasta el momento el presidente de la República, Pedro Castillo, no ha planteado oficialmente a su despacho que elabore los proyectos de reforma para enviar al Congreso que permitirían la realización de una Asamblea Constituyente para así cambiar la Constitución actual vigente dese 1993.

“Hay trabajos previos al respecto. Todavía, hasta este momento, no se ha tomado la decisión. Esa decisión la toma el presidente de la República (Pedro Castillo). No les puedo asegurar si lo va a presentar o no lo va a presentar, pero si lo presenta, el presidente no decide nada sobre si hay o no Asamblea Constituyente. Eso queda en el ámbito del Congreso”, dijo el ministro en una entrevista a Exitosa.

