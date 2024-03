El primer ministro Gustavo Adrianzén advirtió que no volverá a referirse a los relojes Rolex de la presidenta Dina Boluarte. Esto se debe a que, desde su perspectiva, es un asunto personal de la mandataria que a él no le corresponde abordar.

En la tradicional conferencia de prensa al inicio de la semana después de la sesión del Consejo de Ministros, el primer ministro recalcó que su posición sobre la controversia en torno a la mandataria y sus costosos relojes ha sido bastante “explícita”.

“Va a ser la última vez que yo me refiera a este tema. La señora presidenta ha sido, en opinión del que habla, lo suficientemente explícita y ha respondido a cabalidad respecto de esos reportajes con respecto a los relojes. Se trata de un tema personal que no me corresponde abordar”, sostuvo.

Abren investigación contra Dina Boluarte

Tras los comentarios del premier Adrianzén respecto a la lujosa relojería que luce la mandataria, el Ministerio Publico dispuso iniciar las diligencias preliminares contra la presidenta de la República, Dina Boluarte, por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito y omisión e consignar declaración en documentos

“La Fiscalía de la Nación, a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, ha dispuesto, en la echa, iniciar diligencias preliminares contra Dina Ercilia Boluarte Zegarra, presidenta de la República, por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito y omisión de consignar declaración en documentos, por el uso de relojes de la marca Rolex”, se lee en el comunicado del Ministerio Público.

Sobre Nicanor Boluarte y dirigentes de CPP

Respecto a la denuncia de ‘Cuarto Poder’ acerca de que personas vinculadas a Nicanor Boluarte, hermano de la mandataria, y Ciudadanos por el Perú (CPP) habrían exigido firmas para la inscripción del partido y pagos de entre S/10 mil y S/5 mil a cambio de designaciones de prefectos y subprefectos en la región Huánuco, Adrianzén reiteró que él no es un funcionario público.

“El señor Boluarte no es un funcionario público y en tal condición no toma ninguna decisión con ninguna entidad pública. En consecuencia, tampoco nos vamos a pronunciar sobre ello, toda vez que mal haría yo al referirse a quien no forma parte de este gobierno y por supuesto legalmente no puede formar parte del mismo”, resaltó.

En ese sentido, indicó que el ministro del Interior, Víctor Torres, ha recibido instrucciones para llevar a cabo las investigaciones sobre posibles irregularidades en las designaciones de prefectos y subprefectos.

“El ministro del Interior ha sido instruido cabalmente para que pueda realizar las indagaciones correspondientes, a fin de verificar si se ha producido algún acto irregular o no en la eventual designación de prefectos o subprefectos”, acotó.

Según testimonios de Richard Rojas, ex subprefecto provincial en los años 2020 y 2021, personas cercanas al hermano de la mandataria le propusieron, a mediados del 2023, recolectar firmas para el partido a cambio de nombrarlo prefecto regional de Huánuco. Coinciden con los del empresario Jhony Esquivel, quien señaló a Nicanor Boluarte como responsable. El nombramiento de Rojas no se concretó por falta de pago de S/10 mil.