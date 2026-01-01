Son 252 candidatos quienes, a pesar de registrar condenas penales firmes (consentidas o ejecutoriadas), postulan en las Elecciones Generales 2025 a la Presidencia de la República, el Senado, la Cámara de Diputados y el Parlamento Andino.

Sueldos e inmunidad parlamentaria atraen a muchos candidatos en las elecciones de este 2026.

Un informe de RPP Noticias indica que en total se trata de 297 sentencias (algunos candidatos arrastran varias condenas) por los delitos de incumplimiento de obligación alimentaria, peculado, conducción en estado de ebriedad, violencia familiar, malversación de fondos, homicidio culposo, resistencia a la autoridad, falsificación de documentos, hurto, lesiones y estafa, entre otros.

Claro

Con las hojas de vida de los aspirantes, ingresadas al portal del Jurado Nacional de Elecciones como parte del proceso de inscripción de candidaturas iniciado el 23 de diciembre, quedó en evidencia un candidato a la Presidencia en esa condición: Mario Vizcarra, del partido Perú Primero.

También están así un candidato a la segunda vicepresidencia (Alejandro Soto, Alianza para el Progreso), 33 candidatos al Senado nacional, 46 candidatos al Senado por distrito múltiple, 165 candidatos a la Cámara de Diputados y 5 candidatos al Parlamento Andino.

Lista peligrosa

Los partidos con más sentenciados, siempre según RPP, son: Podemos Perú (19 candidatos), Fuerza Popular (15), Alianza para el Progreso (14), Obras (12), Perú Libre (12), Perú Primero (12) y Apra (11). “Quieren sacarme de carrera, pero la ley me da la razón: el Tribunal Constitucional ya anuló ese impedimento”, dijo Mario Vizcarra.