El presidente José María Balcázar se reunió ayer en Palacio de Gobierno con el economista Hernando de Soto, mientras, trascendió, espera la respuesta a su ofrecimiento de otorgar el premierato al autor del best seller “El misterio del capital”.

Se mostró una foto dándose la mano y mencionó que trataron “sobre las funciones y alcances del presidente del Consejo de Ministros” para “posicionar al Perú en el mercado y en la diplomacia internacional”.

Cita previa

El mandatario inició sus actividades por la mañana con una reunión con representantes de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI).

Ello con la finalidad de garantizar la continuidad del diálogo con los sectores productivos y priorizar temas de interés común en favor del desarrollo económico del país.