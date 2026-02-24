El gabinete ministerial con el economista Hernando de Soto como su premier, al que hoy en pleno el presidente José Balcázar tomará juramento, buscará la continuidad del modelo económico y la transparencia en las elecciones de abril.

Así lo aseguró ayer Balcázar, quien con Hernando de Soto definió los últimos ministros de su gobierno interino.

“En tan poco tiempo no puedo hacer ningún tipo de reformas extras o fuera de ese contexto porque el tiempo no me daría y no es mi intención tampoco”, declaró Balcázar a Exitosa, al señalar que el modelo económico liberal es el único que hoy funciona.

Ayer, Raúl Noblecilla visitó a Balcázar y podría haber pedido el salvoconducto para que su exdefendida Betssy Chávez, asilada en la embajada de México en Lima, salga del país.

Modelo económico

Refirió que “tenemos que recurrir (a Hernando de Soto) para garantizar este modelo económico y que el nuevo presidente que llegue en julio tenga las líneas maestras y no sobresaltos económicos”.

Balcázar destacó que el nuevo primer ministro “sabe buscar consensos” y “tiene contactos”, algo que “podemos aprovechar para un crédito internacional”.

No dio nombres de ministros, pero se filtró que habría ratificado a Denisse Miralles como ministra de Economía y Finanzas.

Apoyo fujimorista y de APRA

A su turno, el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, destacó que Hernando de Soto “no es una mala opción”, al tener “muy larga trayectoria nacional e internacional” y “amplios conocimientos”. “Podría comportarse con sensatez, que es lo que se necesita en este periodo de crisis”, anotó el fujimorista.

El partido APP, que lidera César Acuña, saludó la designación de Hernando de Soto como “muestra clara de equilibrio técnico-político” que “aporta estabilidad, confianza y predictibilidad en un momento en que el Perú necesita fortalecer sus instituciones y recuperar el dinamismo económico”.

Salvavidas

”Balcázar necesitaba un salvavidas y Hernando de Soto va a serlo (…) Es una persona de gran prestigio dentro y fuera del país, puede aportar mucho y darle tranquilidad al país”, declaró el excongresista Víctor García Belaúnde.

Molesto, el prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, dijo que Hernando de Soto “tranquiliza a la oligarquía, pero deteriora el apoyo popular” al gobierno de Balcázar.