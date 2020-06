El periodista Jaime Bayly se pronunció luego que el presidente Martín Vizcarra amenazó con expropiar las clínicas privadas.

En su programa en Mega TV, Bayly se burló del jefe de Estado: “El mediocre presidente Vizcarra llega a la clarividente conclusión de que el coronavirus no tiene precedentes”.

Asimismo, el periodista afirmó que Martín Vizcarra no hace autocrítica de su gestión. “Vizcarra no conoce la autocrítica, es evidente que ha fracasado y sin embargo él dice que hizo todo bien y que no se arrepiente de nada”, expresó.

Incluso, Bayly aseguró que la cuarentena estricta en el país fue un error: “Elegir el modelo chino: autoritario, represivo, de multas, de arrestos (...) fue un error. Pero él dice que todo estuvo bien hecho y que él en 100 días no puede resolverlo todo”.

“No lloriquee señor Vizcarra, la gente lo que le pide es que le respete su libertad y la deje salir a trabajar, pero ahora él amenaza a las clínicas privadas”, agregó.

Sobre la advertencia del jefe de Estado contra las clínicas privadas, Jaime Bayly comentó que Vizcarra “todavía” no es un “dictador”, pero que es un “aprendiz”.

“Es una amenaza, es un ultimátum, revela que este señor tiene espasmos autoritarios, tiene brotes autoritarios. No es un dictador, no todavía, pero es un aprendiz de dictador y ya quiere cargarse ahora las clínicas privadas”, concluyó.

VIDEOS RECOMENDADOS

Andrés Wiese dice que Mayra Couto lo ha difamado

Andrés Wiese afirma que denuncia de Mayra Couto es una difamación - diario ojo