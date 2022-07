El periodista Jaime Chincha sostuvo un fuerte altercado con el jefe del Gabinete Ministerial, Aníbal Torres, este jueves 28 de julio luego de afirmar que a este “le patina el coco”.

En Canal N, el conductor del programa “Octavo mandamiento” se refirió con esa frase al titular de la PCM por sus frases sobre el dictador nazi Adolf Hitler y las carreteras en abril pasado durante una entrevista con el ministro de Cultura, Alejandro Salas.

“¿Cómo hace para aguantar a Aníbal Torres? A veces le patina el coco, el admirador de Hitler, padecerlo todos los días en el Consejo de Ministros”, dijo Chincha.

En respuesta, el primer ministro se comunicó con el programa y calificó de “vulgar periodista” a Jaime Chincha, quien respondió que no iba a permitir eso y cortó la llamada.

“He escuchado tus insultos, serénate un poco. ¿Qué clase de periodista eres? ¿Tienes algún título de periodista? Seguramente lo tienes sin tesis”, le dijo Torres Vásquez.

“Que no te haya gustado el mensaje del presidente no quiere decir que me puedas insultar. Yo nunca te he insultado, te he guardado respeto. Tú eres un vulgar periodista que falsea la verdad y estás acostumbrado a insultar cuando uno no está presente”, añadió.

“Eso no es verdad, no le admito eso, gracias. No le voy a admitir ninguna clase de insultos a usted, por más premier que sea. Buenas noches. Le patina el coco”, dijo en respuesta Jaime Chincha.

Discusión entre Jaime Chincha y Aníbal Torres. (Video: Canal N)

VIDEO RECOMENDADO

Estas fueron las declaraciones de los "padres de la patria" tras oír el discurso de Pedro Castillo.