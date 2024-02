Jefe del INPE cuenta cómo es el día a día de Pedro Castillo en Barbadillo

Hace poco, luego de que el expresidente Pedro Castillo fuera trasladado al Hospital II Vitarte desde el penal de Barbadillo, donde cumple prisión preventiva, debido a una “fuerte descompensación en su salud”, la defensa legal del exmandatario, Wilfredo Robles, acusó al INPE de no habrían brindado la atención adecuada al exjefe de Estado cuando expresaba malestar.

Sobre este tema, el jefe del Instituto Penitenciario (INPE), Javier Llaque, en una conversación con Latina, no solo rechazó de manera categórica cualquier insinuación de negligencia o discriminación hacia Castillo Terrones, sino que también resaltó la presencia de un médico personal para el interno. Además, proporcionó detalles sobre la rutina del expresidente en su condición de recluso en el mencionado penal.

“ El desencierro es a las 7 de la mañana, toman su desayuno, si tienen alguna diligencia, asisten a sus diligencias, a la hora que se les abren las celdas tienen acceso al patio, por supuesto. No es verdad que no tengan acceso al patio, es su derecho de tenerlo durante todo el día, ellos pueden salir o no y hacer uso de ese derecho ”, relató Llaque y destacó que la rutina del expresidente no es diferente a la del resto de reos.

Del mismo modo, precisó que el exmandatario puede tener comunicación telefónica con sus allegados, así como puede recibir hasta cinco visitas diarias.

“Tienen posibilidad de comunicación telefónica también, tienen sus visitas siempre que nos lo solicitan. Están señaladas . Tienen un tope de cinco visitas cada uno y como están en régimen ordinario, no tienen limitaciones si son solo familiares. Tienen derecho a visita de amigos y esas visitas se vienen cumpliendo”, acotó.

El presidente del INPE destacó que a diferencia de el resto de internos, el investigado por el intento de golpe de Estado perpetrado el 7 de diciembre de 2022 cuenta con médico personal. Y aclaró que si el abogado del exjefe de Estado considera que debe ser transferido a otro penal “que haga su pedido”.

¿Por qué Pedro Castillo fue trasladado al hospital

El viernes 2 de febrero, Pedro Castillo fue ingresado al Hospital II Vitarle con dolores en el pecho, lo que llevó a una atención inmediata con los exámenes correspondientes. No obstante, no se proporcionó información específica sobre su diagnóstico.

“En la semana pasada tuvo un problema que según nuestro médico podría haber sido un tema cardíaco. Cuando EsSalud lo verificó, evaluó y determinó que era un tema toráxico, pero eso no hace más que acreditar que en la institución nos preocupamos por la salud de ese interno y de todos los que están bajo nuestra responsabilidad”, contó.

El defensor legal de Pedro Castillo, Wilfredo Robles, comunicó el martes 2 de febrero a Latina Noticias que presentó un recurso de habeas corpus ante el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Ate-Vitarte, el cual aún no tiene una resolución definitiva. Robles señaló que buscan informar sobre la salud del exmandatario, que aparentemente no está siendo monitoreada adecuadamente. A pesar de esto, el líder del INPE minimizó el recurso, argumentando que, desde su perspectiva, tiene motivaciones principalmente políticas.

“ Lo que pasa es que el abogado por temas políticos se queja todo el tiempo. Ahí está nuestra atención, una vez que se alivió su problema de salud ha vuelto al penal. Se le atiende como corresponde (…) Está en trámite (el hábeas corpus), créame que debo responder entre cuatro y cinco hábeas corpus diarios”, sentenció.