Seis mociones de censura para apartar del cargo al presidente José Jerí -investigado por sus reuniones con el empresario chino Zhihua Yang, “Jhonny”- se presentaron en el Congreso y se pidió suspender la semana de representación para poner a debate estas iniciativas lo más pronto posible.

Las tres primeras mociones fueron impulsadas por los congresistas Ruth Luque, Elías Varas y Jaime Quito, respectivamente, mientras que la cuarta por Edward Málaga, quien solicitó suspender la semañana de representación.

La quinta moción fue presentada por Renovación Popular, mientras que la sexta por el congresista Edwin Martínez, de Acción Popular.

Mientras algunas agrupaciónes respaldan estas mociones, Fuerza Popular informó que por ahora “no se sumará al coro desestabilizador”, aunque advirtió que si se presenta un nuevo hecho que haga “insostenible la permanencia” del mandatario, actuará “con la misma responsabilidad y sin cálculos”. Alianza para el Progreso y Podemos tampoco apoyarían la vacancia de Jerí.

¿Y los videos?

El mandatario indicó ayer que espera la difusión de más videos de sus reuniones con empresarios chinos para conocer “cuál es el interés de fondo”, porque relacionó estas filtraciones con los criminales recluidos en cárceles donde el Ejecutivo realizó operativos y requisas. “Tienen algún interés en que la autoridad no siga haciendo requisas en los penales”, dijo al señalar que sus reuniones no tienen nada ilegal.

Jerí afirmó que las acciones de su gestión en temas de seguridad han comenzado a dar resultados, pero “son insuficientes”.