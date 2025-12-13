Tener contacto con la gente y la posibilidad de darle la noticia a través de la televisión es para el periodista Jimmy Chinchay, de Canal N y América Televisión, la mayor satisfacción que le ha dado el periodismo. “Yo vivo feliz en mi trabajo y en esa felicidad hay de todo, a veces reniegas, pero es parte de la vivencia”, comenta el experimentado hombre de prensa, quien desde el Salón de los Pasos Perdidos, siempre nos trae las últimas noticias del Congreso.

- Ya han pasado más de cuatro años desde que venciste al COVID y despertaste de UCI. ¿Hay algo que valoras más desde entonces?

La importancia de la conversación. Todos somos seres humanos y a veces discutimos, nos peleamos y nos olvidamos de hablar con alguien. Pasado lo del COVID, me di cuenta que la vida se puede ir en cualquier momento (...). Lo que hago ahora es, si discuto con alguien por A,B,C, trato de que no pase tanto tiempo para arreglar eso.

- ¿Y has cambiado algún hábito para cuidar tu salud?

Yo siempre me he cuidado, porque a veces creen que después del COVID yo empecé a hacer ejercicios, pero yo siempre me he cuidado por el trabajo en televisión. Hábitos no he cambiado, sigo haciendo ejercicio como hacía antes y como sano cada vez que puedo.

- Si te menciono la fecha 25 de abril del 2021 (despertó de UCI), ¿qué significa para ti?

Mi segundo cumpleaños.

- ¿Lo celebras?

Lo celebré la primera vez en una reunión familiar, la segunda con mi equipo de trabajo. Y ya han pasado cuatro años, el próximo año es el quinto año, ahí sí me gustaría hacer una bonita publicación, se me ocurría también ir a la clínica donde me atendieron con tanta paciencia. Yo volví a nacer, como siempre lo he dicho, yo era un bebito. A mí en cinco días, me tocó aprender a caminar, a limpiarme, a comer, entonces el 25 de abril para mí es una fecha muy importante.

- ¿Qué hace Jimmy Chinchay cuando no está frente a una cámara?

Algunos dicen que vivo con un microondas en la espalda (risas). ¿Qué hago yo? A mí me gusta mucho ir al cine, pero ya no lo hago porque mis horarios cambiaron. No voy ahora, pero me encanta reunirme con mis amigos. Ese es un hobby porque con los amigos más íntimos podemos conversar de cosas que no salen con otro tipo de entorno. Y el día de mi descanso, me encanta, si hay sol, preparar algo en mi casa e invitar a alguien.

- Respecto a tu trabajo diario, ¿qué es lo más complicado de cubrir el Congreso?

Hacer contactos, al inicio. Eso es lo más difícil. Cada cinco años son nuevos protagonistas. Y por ejemplo, en este Congreso, más aún en la pandemia, fue dificultoso poder hacer fuentes informativas (...). Ha sido también difícil hablar de política porque la virtualidad hace que se mantengan en sus casas o en sus oficinas.

Empezó como asistente y camarógrafo, época en la que vestía sport, ahora frente a las cámaras usa terno y corbata.

-¿No ha sido tan accesible conversar con los congresistas?

Con el tiempo, sí. Ahora yo me hablo con todos, entrevisto a todos, pero al principio tuve más que todo en la izquierda una situación de recelo, de duda. Eso fue sólo al principio, ahora no, ahora hay buenas fuentes y hay buenos contactos, no solamente a nivel de congresistas, sino también de los asesores.

- Jimmy, tú siempre estás presente cuando se debaten proyectos o informes parlamentarios, ¿no te cansa escuchar a los congresistas todos los días?

(Risas) Hay momentos en que sí digo, “ay, lo mismo”, pero tengo que escucharlos, mi labor es esa. Yo sé que tal congresista va a ir de nuevo por ahí, pero debo escucharlo. A veces pasa, y no solamente acá, ojo, antes también con otros congresistas, que tú sabes que te están mintiendo, tú sabes que lo que está diciendo no es verdad, y le haces la pregunta, la repregunta, buscas, pero insiste. Uno ya aprende con los años que ellos salen con un mensaje político.

- ¿Crees que este es el peor Congreso de la historia?

(Risas) Martín Hidalgo, mi colega y amigo de El Comercio, escribió en su último libro: cuando lean esto, pasen los años, siempre se dirá lo mismo, el peor Congreso es el que acaba de terminar (...). O sea, siempre va a ser el peor Congreso (...). Lo que sí lamento de este Congreso es que no se haya sancionado como se debe a quienes estuvieron involucrados, por ejemplo, en casos “mochasueldos”. Yo creo que debió el Congreso ser más firme y sancionarlos. Cortarle el sueldo a tu trabajador, al que gana 10 veces menos que tú, no puedes hacerle eso. Eso es lo más bajo y me da mucha cólera que no se haya podido sancionar a aquellos personajes.

- ¿Alguna vez has chocado con algún congresista?

Sí, claro, he tenido algún problema con algunos congresistas por cómo me han respondido, porque mi labor es preguntar, y a veces se han puesto un poco prepotentes, hasta malcriados, y después han venido las disculpas del caso de algunos políticos. Me ha pasado muy poco, pero sí ha habido esa situación. El político a veces se siente muy empoderado.

Jimmy Chinchay nos cuenta todo lo que pasa en el Congreso.

- Se viene un nuevo escenario en el Congreso con la bicameralidad, ¿qué opinas sobre ello?

Yo tengo mucha expectativa en la bicameralidad, porque van a regresar viejas glorias, como decía algún jefe de informaciones, o van a regresar viejos políticos, entonces yo creo que va a ayudar en algo (...). Yo tengo expectativa en la bicameralidad, pero si resulta que tenemos “cortauñas”, “mochasueldos”, “niños”, entonces mi expectativa quedará solo en la entrevista contigo.

- Pero, ¿ves complicadas las próximas elecciones considerando la bicameralidad y la gran cantidad de candidatos?

Va a ser muy difícil escoger.

- ¿Qué mensaje le darías al electorado?

Yo recomiendo, como lo hago en mi programa “Pasos Perdidos”, que revisemos lo que hizo la persona a la que le vamos a dar el voto. Las redes son tan amplias ahora. Busquen en Google, en chat GPT, busquen donde quieran, pero háganle la revisión y allí verán si vale la pena darle ese voto. Es mi mayor recomendación. El poder lo tendremos el 12 de abril. Ese es el poder de todos los ciudadanos. Y ese día ejerzamos bien el poder. Y si hay una segunda vuelta, votemos a conciencia, escuchemos los planes de gobierno y veamos el perfil. Ojalá que el destino nos haga escoger bien esta vez.

-¿Crees que José Jerí se quedará en Palacio hasta julio del 2026?

Lo que pasa con Jerí es que es un presidente muy mediático, es joven. Era uno de los congresistas que al principio no quería hablar. Jerí no hablaba con los medios. Era un vocero que no hablaba. En el 2021 o 2022, una vez me lo llevaron al programa. Era un tipo que hablaba muy rápido, muy hiperactivo. Y de ahí quedamos en poder conversar para otras ocasiones. No volvió a mi programa, pero sí me lo encontraba en Pasos Perdidos. Y el señor era de los que corría y había que seguirlo, pero aceptaba. Siempre paraba apurado. Como lo ven acá, de presidente, que va a un lado. Igualito en el Congreso. Muy hiperactivo. Yo creo que Jerí se va a quedar, yo creo que debe quedarse. Porque otra inestabilidad más, a estas alturas, yo creo que no.

-¿Qué es lo más satisfactorio de tu trabajo como periodista?

El poder tener contacto con la gente. Eso es muy agradable. A mí me gusta mucho hablar, no solamente con el entrevistado, sino con mi público. Me gusta mucho el diálogo con ellos, me gusta salir en televisión, hay que decirlo, me encanta a mí la televisión, no voy a ser hipócrita (...) Yo vivo feliz en mi trabajo y en esa felicidad hay de todo, a veces reniegas, pero es parte de la vivencia. Yo quiero mucho a América Televisión, a Canal N, yo vivo muy contento aquí y tengo la posibilidad aún de darle la noticia a todo el público a través de los programas. Esa es una de las satisfacciones más importantes.

OJO AL DATO. “Hay personas que me saludan, que me dicen que rezaron por mí, y eso me llena de mucho cariño”, cuenta Chinchay.