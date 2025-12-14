Acción Popular (AP) quedó fuera de las Elecciones Generales 2026, en las que no tendrá plancha presidencial ni listas para el Senado, la Cámara de Diputados y el Parlamento Andino, al disponerlo el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Mediante la Resolución N° 0745-2025-JNE, adoptada de oficio, sin pedido de nadie, anuló las elecciones primarias del 30 de noviembre y la posterior proclamación de Alfredo Barnechea como candidato presidencial por elección de delegados.

Alfredo Barnechea anunció una “pelea a muerte” contra el JNE por lo que considera es un abuso.

Vicios

El JNE alegó “vicios sustanciales que comprometen los principios de democracia interna” y el “debido proceso”, ello a pesar de que la Onpe, que dirige las elecciones primarias, proclamó oficialmente a Alfredo Barnechea como candidato presidencial de Acción Popular.

“No han notificado nunca al partido, no hubo audiencias, ni la mínima transparencia en el procedimiento (…) vamos a apelar, presentaremos todas las quejas y apelaciones (…) y Acción Popular estará en las elecciones de 2026”, recalcó Barnechea.

Muerte

Indicó que se iniciaba “una pelea a fondo y a muerte” contra el JNE.

“Quiero decirles a los miembros del JNE que no saben con quién se están enfrentando, que los vamos a perseguir en todas las instancias. Investigaremos todo sobre ellos, lavado de activos, todas las irregularidades que tengan. Se han portado de manera ilegal, excluyendo a un partido histórico, y no vamos a aceptar esto”, enfatizó.

Julio Chávez, opositor a Barnechea, denunció un fraude de la Onpe y Cinthya Pajuelo, presidenta del Comité Electoral de AP.