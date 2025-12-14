Alfredo Barnechea anuncia lucha, pero no hay nada qué hacer frente al JNE.
Acción Popular (AP) quedó fuera de las Elecciones Generales 2026, en las que no tendrá plancha presidencial ni listas para el Senado, la Cámara de Diputados y el Parlamento Andino, al disponerlo el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Mediante la Resolución N° 0745-2025-JNE, adoptada de oficio, sin pedido de nadie, anuló las elecciones primarias del 30 de noviembre y la posterior proclamación de Alfredo Barnechea como candidato presidencial por elección de delegados.

Alfredo Barnechea anunció una “pelea a muerte” contra el JNE por lo que considera es un abuso.

Vicios

El JNE alegó “vicios sustanciales que comprometen los principios de democracia interna” y el “debido proceso”, ello a pesar de que la Onpe, que dirige las elecciones primarias, proclamó oficialmente a Alfredo Barnechea como candidato presidencial de Acción Popular.

“No han notificado nunca al partido, no hubo audiencias, ni la mínima transparencia en el procedimiento (…) vamos a apelar, presentaremos todas las quejas y apelaciones (…) y Acción Popular estará en las elecciones de 2026”, recalcó Barnechea.

Muerte

Indicó que se iniciaba “una pelea a fondo y a muerte” contra el JNE.

“Quiero decirles a los miembros del JNE que no saben con quién se están enfrentando, que los vamos a perseguir en todas las instancias. Investigaremos todo sobre ellos, lavado de activos, todas las irregularidades que tengan. Se han portado de manera ilegal, excluyendo a un partido histórico, y no vamos a aceptar esto”, enfatizó.

Julio Chávez, opositor a Barnechea, denunció un fraude de la Onpe y Cinthya Pajuelo, presidenta del Comité Electoral de AP.