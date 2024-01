Durante la ceremonia de reconocimiento del teniente general de la PNP, Víctor José Zanabria Ángulo, como nuevo comandante general de la Policía Nacional del Perú; el exjefe de esa institución, general PNP Jorge Angulo, rechazo “rotundamente” la decisión del Gobierno de pasar al retiro al alto mando de esa institución.

En medio de su discurso, sostuvo que el Ejecutivo usó como pretexto la agresión que sufrió la presidenta Dina Boluarte en Ayacucho, para removerlo del cargo de comandante general

“Durante mis 38 años de servicio siempre fui un sub oficial y un oficial respetuoso y disciplinado, virtudes que me permitieron comandar mi institución; en atención a ello es que hoy me permito rechazar rotundamente la decisión de pasar al retiro al alto mando de la Policía Nacional del Perú”, dijo al calificar tal decisión como “abrupta, irregular e ilegal , pretendiendo con ello mellar la moral de una institución”.

“Resulta preocupante para los miembros de la PNP que desde hace varias semanas y desde la jefatura del sector del Interior, que debe velar por la institucionalidad de la Policía, se haya impulsado nuestra salida valiéndose de argumentos fútiles que generaron inestabilidad en la conducción adecuada de nuestra institución y que siempre tuvieron en los últimos hechos la excusa perfecta para lograr sus propósitos que lesionan la institucional”, enfatizó.

Finalmente hizo un llamado a los miembros de la PNP a no desmayar en los esfuerzos para brindarle a la sociedad, seguridad y tranquilidad.

El Gobierno removió al comandante general de la Policía Nacional del Perú, Jorge Angulo Tejada, según la resolución publicada en una edición extraordinaria del boletín de las normas legales. En remplazo de Angulo ingresó el Teniente General de la Policía Nacional del Perú Víctor José Zanabria Angulo, señala la Resolución Suprema N° 020-2024-IN.

