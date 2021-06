El congresista electo de Renovación Popular, Jorge Montoya, confirmó en sus redes sociales que acudió a la Organización de los Estados Americanos (OEA) para pedir una auditoría internacional sobre la segunda vuelta electoral.

A través de su cuenta de Twitter, el parlamentario reveló que se encuentra junto a Daniel Córdova y Nidia Vílchez gestionando el pedido ante el ente internacional.

“Estamos en OEA-EEUU buscando la verdad y solo la conseguiremos con una AUDITORÍA INTERNACIONAL TÉCNICA OEA, el JNE perdió credibilidad ante tantas irregularidades y solo se seguirá debilitando”, escribió en su red social.

Estamos en OEA-EEUU buscando la verdad y solo la conseguiremos con una AUDITORÍA INTERNACIONAL TÉCNICA OEA, el JNE perdió credibilidad ante tantas irregularidades y solo se seguirá debilitando. El Perú merece un gobierno legítimo y eso exigiremos. Viva el Perú! 🇵🇪 pic.twitter.com/IaphPJ6zlr — Jorge Montoya 🇵🇪 (@Alm_Montoya) June 29, 2021

“El Perú merece un gobierno legítimo y eso exigiremos. Viva el Perú!”, añadió.

Vale indicar que Jorge Montoya participo en la marcha denominada “Respeta mi voto” convocada por los simpatizantes de la candidata Keiko Fujimori.

El almirante dio un contundente mensaje ante los miles de personas que se reunieron en el Campo de Marte. Además se mostró en contra de un posible referéndum para convocar a una Asamblea Constituyente.

“Deben respetar la Constitución. No a la Constituyente, no a la Constituyente, no lo vamos a permitir, trabajaremos en base al marco constitucional y lo defenderemos”, indicó.

VIDEO RECOMENDADO

TE PUEDE INTERESAR