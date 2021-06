El electo congresista de Renovación Popular, Jorge Montoya, participo en la marcha denominada “Respeta mi voto” convocada por los simpatizantes de la candidata Keiko Fujimori.

El almirante dio un contundente mensaje ante los miles de personas que se reunieron en el Campo de Marte. Además se mostró en contra de un posible referéndum para convocar a una Asamblea Constituyente.

“Acá todos son emprendedores, a todos les gusta trabajar, no están esperando que le caiga un centavo del Gobierno”, indicó.

“Deben respetar la Constitución. No a la Constituyente, no a la Constituyente, no lo vamos a permitir, trabajaremos en base al marco constitucional y lo defenderemos”, añadió.

Vale recordar que hoy sábado en la tarde se viene realizando la marcha “Respeta mi voto” con la participación de líderes políticos como Lourdes Flores Nano, Rafael López Aliaga, Mauricio Mulder y miles de personas que se vienen congregando desde las 3 p.m. en el Campo de Marte.

