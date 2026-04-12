El candidato a la presidencia por el partido Buen Gobierno, Jorge Nieto, realiza su desayuno electoral en el balneario de Punta Hermosa, acompañado del gremio de construcción civil, que organizó el encuentro en el restaurante La Estación de Lucho.

Los trabajadores llegaron desde temprano para mostrar su respaldo al aspirante, quien se presentará junto a su familia pasadas las 8:30 de la mañana.

El candidato a la presidencia por el partido Buen Gobierno, Jorge Nieto, realiza su desayuno electoral en el balneario de Punta Hermosa, acompañado del gremio de construcción civil, que organizó el encuentro en el restaurante La Estación de Lucho.

Los trabajadores llegaron desde temprano para mostrar su respaldo al aspirante, quien se presentará junto a su familia pasadas las 8:30 de la mañana.