Cuando excarcelar a Pedro Castillo ronda por la cabeza del presidente José Balcázar, el expresidente del Tribunal Constitucional Ernesto Blume recalcó que “a ese traidor de la Constitución no se le puede indultar” porque no tiene sustento legal.

“El presidente tiene que ser consciente que no existe razón ni fundamento alguno para otorgar ese indulto. No hay fundamento jurídico porque no se da la premisa de la existencia de una condena firme de última instancia”, enfatizó en Willax TV.

Invocación

Invocó a Balcázar, “que tiene muchos años”, a “no malograr su carrera política con ese baldón indultando a quien no debe indultar”.

Blume confesó estar preocupado porque existe una posibilidad práctica de que Balcázar indulte a Castillo, quien purga condena por su intentona golpista de 2022.

Indulto es libre

Ese temor en real, pues como explicó el penalista Benji Espinoza, un indulto o una gracia presidencial dependerá, en última instancia, de una decisión del jefe de Estado, ya que “la Constitución no exige una sentencia firme” y ”ese requisito está previsto en una norma de menor jerarquía”.

“El dictamen de la Comisión de Gracias Presidenciales no es vinculante” y Balcázar puede indultar a Castillo incluso si tal informe es contrario, subrayó.

Añadió, en Canal N, que Balcázar podría enfrentar cuestionamientos legales si da el indulto, aunque tendría argumentos constitucionales para defender su decisión.

En tanto, Carlos Bruce rechazó indultar a Castillo y pidió excarcelar a Alejandro Toledo para cumplir su pena “en prisión domiciliaria”.