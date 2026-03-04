A una semana de tomar la Presidencia, el gobierno de José Balcázar lanzó una convocatoria para contratar una tarjeta electrónica de consumo por hasta S/60,000 anuales, equivalentes a S/5000 mensuales, que cubra gastos de alimentos del mandatario y su familia.

Tal beneficio, a usarse en comprar verduras, abarrotes, frutas, carnes, embutidos e incluso en restaurantes afiliados, se cobró hasta por el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, ya no por los expresidentes Martín Vizcarra, Manuel Merino, Francisco Sagasti y Pedro Castillo.

Cobro

El cobro de este vale se reactivó durante la gestión de la presidenta Dina Boluarte, quien lo recibía puntual, además de su sueldo que también se lo elevó en más del 100 % a S/35,568 mensuales.

La convocatoria, lanzada el 25 de febrero, prevé revelar el nombre del proveedor el 11 de marzo, detalló ATV al destapar el caso.

Seguridad

En tanto, Balcázar anunció que pedirá facultades legislativas para un nuevo plan de seguridad que anunciará luego de que el gabinete de Denisse Miralles reciba la confianza del Congreso, el 18 de marzo.

“Tenemos que solicitar facultades al Parlamento. Estoy seguro de que no nos las negarán para aprobar un paquete de leyes mediante el cual se modifique el Código Penal, el Código Procesal Penal e incluso todo el sistema penitenciario, con procesos rápidos y especiales, similares a los aplicados en casos de terrorismo”, aseveró.

Balcázar dijo a choferes que evalúa que las Fuerzas Armadas custodien los patios de maniobras de empresas de transporte.