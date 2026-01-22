Al presentarse ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, el presidente José Jerí reveló ayer que deben existir más videos de sus visitas al empresario chino Zhihua Yang, a quien llama “Johnny”, y confesó que recibió regalos del asiático.

“Ver a mi madre llorar me cambió toda la realidad”, dijo, al pedir disculpas por sus reuniones.

Además de la visita al chifa de San Borja, de “Johnny”, a la que fue encapuchado el 26 de diciembre último, indicó que pueden haber imágenes de sus visitas del 3 y el 9 de ese mes.

Juró que no existió nada irregular al acudir al chifa a cenar con Zhihua Yang, donde se le ofreció un viaje a China que rechazó, y a su tienda Market Capon, en el Cercado de Lima, adonde el 6 de enero fue a comprar.

Regalos recibidos

Jerí señaló que Zhihua Yang se negó a cobrarle por los caramelos y los cuadros “de 100 a 150 soles”. Es decir, se los llevó de regalo, dijo que “de cortesía”.

La insistencia para que diga con quién hablaba molesto por celular, en vista del empresario chino, dentro de Market Capon, que había sido clausurado, negó que fue con alguna autoridad para reabrir el local, algo que Indecopi facilitó días después.

Ya en Palacio de Gobierno, señaló que con su jefe de prensa se ofuscó al enterarse que un video que grabó en el IPD no podía ser difundido por vulnerar la neutralidad electoral.

Se resiste

Afirmó que solo levantará su secreto de comunicaciones si lo ordena la Fiscalía, es decir el fiscal Tomás Gálvez, el mismo que le archivó la investigación por presunta violación sexual.

Ante las dudas, el titular de la Comisión de Fiscalización del Congreso, Elvis Vergara, anunció que solicitará facultades de comisión investigadora.

Con esas facultades, podrá citar de grado o fuerza, levantar los secretos bancario y financiero, y acceder a documentos oficiales.

Cada una con 20 firmas, los legisladores Ruth Luque y Elías Varas presentaron mociones de censura contra Jerí para sacarlo de la mesa directiva del Congreso y así de la Presidencia.

¿Vacancia?

El jurista Ernesto Blume acotó que se necesita una vacancia, con 87 votos, y que la censura es insuficiente para expectorar a Jerí.

Tres delitos habría cometido José Jerí en sus reuniones con su amigo chino: tráfico de influencias, patrocinio ilegal y cohecho pasivo propio.

Fuerza Popular, que blinda a Jerí, preside el Congreso a través de Fernando Rospigliosi, y se prevé que evalúe qué hacer de acuerdo a los interese electorales de Keiko Fujimori, su candidata presidencial.