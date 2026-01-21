La Comisión de Fiscalización del Congreso interrogará hoy desde las 2 de la tarde al presidente José Jerí sobre sus reuniones fuera de agenda con el empresario chino Zhihua Yang, y sus citas en Palacio de Gobierno con el también chino Jiwu Xiadong, vinculado a la minería ilegal.

Antes, anoche, Jerí declaró a América Televisión y Canal N, en entrevista en que descartó que vaya a renunciar.

Dijo que hay un complot, del que forma parte su examigo chino Zhihua Yang.

Indicó que su visita al negocio Market Capón, de Zhihua Yang, el 6 de enero, fue para comprar caramelos chinos.

Oficio en vano

A poco de que se oficialice la citación que ya estaba decidida, Jerí envió ayer un oficio para “solicitar” que se le convoque a declarar.

Sobre la reunión con Zhihua Yang, a la que acudió encapuchado a un chifa de San Borja, el 26 de diciembre, Jerí deberá informar, entre otras cosas, sobre temas tratados, acuerdos alcanzados o compromisos asumidos; asistentes; razones por las que la reunión no se registró ni comunicó oficialmente, conforme a ley; si la Embajada de la República Popular China tenía conocimiento; si sabía de las licitaciones o contrataciones entre el empresario y el Estado; y otros aspectos.

Market Capon

De la visita no reportada al negocio Market Capón, de Zhihua Yang, el 6 de enero, deberá informar “si tenía conocimiento de la clausura del local al momento de su visita”, si “realizó alguna gestión ante la entidad sancionadora en favor de Market Capón”, que luego fue reabierto.

Zhihua Yang invitó a cenar a Jerí (no como el mandatario dijo) y son amigos desde que era congresista, dijo Edwin de la Cruz, abogado del empresario chino.

Jerí ha dado versiones contradictorias sobre “chifazo”.