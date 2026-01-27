Aunque se complica la situación de José Jerí, al destaparse sus reuniones con un tercer empresario chino tras la adjudicación de un contrato con Palacio de Gobierno, la vacancia del presidente se complica por la renuencia del titular del Congreso, Fernando Rospigliosi, a impulsar la convocatoria de un Pleno extraordinario que discutir la moción respectiva.

Vacancia

El congresista Segundo Montalvo, promotor de la vacancia, solicitó a Rospigliosi que se convoque a la Junta de Portavoces para evaluar la moción que, presentada el viernes, recién ayer pasó a mesa de partes.

Explicó que puede convocar a la junta y ella convocar a un Pleno para tratar la vacancia sin esperar un pedido con 78 firmas que, aunque no lo dijo, es inviable porque Fuerza Popular, Podemos Perú, APP y Somos Perú no desean vacar a Jerí.

Otro chino

Todo se da cuando Cuarto Poder destapó que la empresa Nuctech Perú SAC ganó una orden de servicio por contratación directa (sin licitación) con el despacho presidencial, el 16 de diciembre de 2025, y días después su representante, el empresario chino Shui Qin, visitó tres veces Palacio de Gobierno.

Nuctech Perú SAC es una empresa relacionada a Zhihua Yang “Johnny”, el empresario chino al que Jerí visitó encapuchado el 26 de diciembre, en su chifa de San Borja, con el titular del Interior, Vicente Tiburcio.

Están pedidos

Tiburcio y el titular de Energía y Minas, Luis Bravo, serán citados, en fecha por determinar, para declarar ante la Comisión de Fiscalización del Congreso.

Tiburcio y Bravo responderán por la reunión clandestina en el chifa y la empresa de Zhihua Yang que pidió una prórroga de tres años para iniciar una concesión de construcción de la hidroeléctrica de Pachachaca (Apurímac), respectivamente.

Tema legal

El penalista Carlos Caro recalcó que la Fiscalía podría indagar sobre los nexos de Jerí con empresas chinas y la congresista Ruth Luque ve un caso de “tráfico de influencias” al pedirse la prórroga para la hidroeléctrica.

“Le propuse que entregue todo y que diga la verdad”, dijo el abogado Elio Riera al criticar el “cambio de estrategia” de Zhihua Yang.

Jerí aún no aclara el fondo de las denuncias en su contra, mientras el congresista Segundo Montalvo busca vacancia por nexos presidenciales con empresarios chinos, todo indica sin suerte.