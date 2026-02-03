El caso de las cinco jóvenes cercanas a José Jerí, quienes tras visitar el Despacho Presidencial, incluso de noche, obtuvieron días después órdenes de servicio con el Estado por miles de soles, se suma a los otros bajo investigación, advirtió ayer el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez.

A radio Exitosa, declaró que se acopiarán todas las pruebas respecto a todos los hechos que involucran al mandatario, incluido el caso de las bellas mujeres que lo visitaban a veces hasta cerca de la medianoche.

Tomás Gálvez ya archivó, meses atrás, un caso de violación a José Jerí.

“Estamos en el plazo de la investigación, la investigación está abierta, todos los hechos que se tengan que investigar se van a hacer, se va a acopiar toda la prueba respecto a todos los hechos y obviamente tenemos que esperar para tomar alguna decisión en contra del presidente que concluya el ejercicio de las funciones, o en todo caso también se puede llegar a una conclusión distinta, según las pruebas y los elementos de convicción que acopiemos”, advirtió.

Escándalo

Cuarto Poder destapó el caso de Fiorella Jannette Melgarejo Sánchez, Alicia Alexandra Camargo Leiva, Violeta Emperatriz Beas Otero, Rubiel Cristina Beraún Rojas y Guadalupe Vela Ramírez, quienes tras sus citas con el jefe de Estado consiguieron órdenes de servicio (contratos con el Estado) con jugosas remuneraciones.

Camargo, Melgarejo y Beraún pasaron a trabajar en Palacio, muy cerca de Jerí. Palacio de Gobierno defendió los contratos de las tres.

Encapuchado

Ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, los ministros del Interior, Vicente Tiburcio, y de Energía y Minas, Luis Bravo, declararon, el primero sobre la cita clandestina de Jerí con el empresario chino Zhihua Yang y el segundo sobre la concesión de una hidroeléctrica al asiático en Apurímac.

Tiburcio juró que Jerí entró por su consejo encapuchado al chifa, donde “no se trató temas de Estado”.

Indicó que el mandatario suele vestir de “jean, camisas, polos, casacas, gorros, lentes y buzos” y que “sí le recomendé en cuanto al ingreso del señor presidente de la forma en como lo hizo”.

El experto en gestión pública Rodolfo Reyna alertó que Jerí se ha convertido “en un jefe de logística o recursos humanos”.