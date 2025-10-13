Ya pasaron tres días desde que José Jerí dejó de ser el presidente del Congreso para ponerse la banda presidencial, tras la vacancia de Dina Boluarte, y todavía se desconoce quiénes integrarán su gabinete ministerial.

Ayer, tras las críticas por este vacío, solo agradeció a los integrantes del Consejo de Ministros que lideró Eduardo Arana y detalló que con el nuevo premier, cuyo nombre también es un misterio, están conformando un gabinete de “amplia base”.

“Agradezco los servicios prestados a la nación a los integrantes del Consejo de Ministros liderado hasta hoy por Eduardo Arana. Junto al nuevo premier, finalizaremos la conformación del Gabinete de amplia base y de reconciliación nacional anunciada”, escribió en su cuenta de X.

TIEMPO. En su visita a Pamplona Alta, en San Juan de Miraflores, donde ocurrió un voraz incendio, el mandatario no quiso ahondar en el tema, bajo el argumento de atender la emergencia, y solo mencionó que realiza ese trabajo “con responsabilidad”.

“Se está viendo con la debida responsabilidad respecto al nuevo gabinete. Hoy estamos concentrados por el tema del incendio y las medidas que estamos tomando como Estado”, dijo el último sábado.

El analista político Fernando Tuesta Soldevilla aclaró que “un presidente interino o de transición no puede despachar ni tener actividades conjuntas con ministros -que son responsables políticos del sector- que ya cesaron, al haber concluido el gobierno del cual formaban parte”.

OJO AL DATO. Jerí presidió solo, en el Patio de Honor de Palacio, el tradicional relevo de cambio de guardia, ayer al mediodía.