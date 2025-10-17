“No voy a renunciar, mi responsabilidad es mantener la estabilidad del país”, con estas palabras el presidente interino José Jerí descartó que deje el cargo, tras la masiva protesta contra su gobierno y el Congreso, que dejó un fallecido y varios heridos.

“Esa es mi responsabilidad y mi compromiso, y estoy plenamente convencido que trabajando juntos lo podemos lograr”, añadió mientras caminaba hacia Palacio de Gobierno, escoltado por policías, luego de presentarse al Congreso.

MARCHA. Durante su visita al Palacio Legislativo, a donde acudió junto a su premier Ernesto Álvarez, Jerí se reunió a puertas cerradas con Fernando Rospigliosi, presidente del Congreso, y, tras ello se pronunció sobre la marcha, en la que se presentaron actos de violencia.

“Ayer se inició una expresión ciudadana legítima que, lamentablemente, en el transcurrir de las horas, algunos sectores tenían una agenda de generar caos”, señaló acompañado de la mesa directiva del Parlamento.

“Producto de ello, tenemos este fallecimiento que se da fuera del área donde se desarrollaba principalmente la movilización ciudadana”, anotó el mandatario.

Por otro lado, Jerí anunció que el Ejecutivo solicitará facultades para legislar en temas de seguridad ciudadana. “Vamos a redoblar los esfuerzos para combatir la extorsión, el sicariato y todo delito que altere la tranquilidad de nuestra población”, puntualizó

Jerí dijo que garantiza elecciones libres, pero para ello primero debe “mitigar los efectos de la delincuencia”.