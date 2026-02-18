Apenas 130 días duró el congresista José Jerí en el poder, al ser censurado ayer como presidente del Congreso y, por consiguiente, declararse su vacancia del cargo de jefe de Estado interino que ejercía por sucesión constitucional.

Jerí juró como presidente de la república el 10 de octubre de 2025, en su calidad de titular del Congreso, a raíz de que Dina Boluarte resultó vacada por permanente incapacidad moral.

Mociones

Aceptadas a debate la siete mociones de censura presentadas en su contra, luego ellas se unificaron para ser sometidas a debate por el pleno extraordinario del Congreso convocado exclusivamente para ver el tema.

En un último intento por mantener a Jerí en el poder unos días más, la congresista Ana Zegarra, de Somos Perú como el hasta ayer presidente, planteó una cuestión previa para no votar la censura y optar por tratar antes la moción de vacancia del legislador Segundo Montalvo (Perú Libre).

Intento fujimorista

De aprobarse su pedido, la sesión de ayer se levantaba y se debía esperar hasta el 1 de marzo, inicio de la segunda legislatura ordinaria 2025-2026, para abordar la vacancia que exige al menos 87 votos a favor y no la mayoría simple con que se obtiene la censura.

Los votos de Fuerza Popular y Somos Perú, y de otros más como legisladores de Avanza País (incluido José Williams), no fueron suficiente y se rechazó “patear” para adelante la vacancia.

“Cochina máquina”

En un breve debate, la legisladora Susel Paredes calificó a Jerí de “cochina máquina de errores”, acaso al recordar las denuncias sobre los casos “Chifagate” y de contratos para mujeres que lo visitaron.

Con la suerte echada, el presidente del Congreso (e), el fujimorista Fernando Rospigliosi, ordenó a votar la censura de Jerí que obtuvo 75 votos a favor, 24 en contra (del fujimorismo en su mayoría) y 13 abstenciones.

Cambiazo

De no muy buena gana, Rospigliosi declaró aprobadas las mociones de censura y la vacancia del cargo de presidente de la república, que señaló quedó vacante hasta hoy con la elección del nuevo titular del Congreso.

Con el rostro desencajado, Jerí participó, minutos antes de la votación congresal que declaró la vacancia, del cambio de guardia en Palacio de Gobierno, junto al premier Ernesto Álvarez.

Tras el acto público, Álvarez se retiró y dejó solo al hasta entonces jefe de Estado.

Como congresista, Jerí volverá a su escaño. Y seguirá investigado por la Fiscalía y por la Comisión de Fiscalización del Congreso, donde ya se somete a escrutinio sus nexos con empresarios chinos contratistas con el Estado y se prevé lo mismo sobre las contrataciones de bellas señoritas tras sospechosas visitas, algunas de madrugada, a Palacio de Gobierno.

Poder

Constitucionalistas como Luis Roel y Natale Amprimo confirmaron que, ya sin presidente, en estos momentos el Ejecutivo sigue funcionando con el premier Álvarez como encargado del manejo administrativo, aunque sin poder para tomar decisiones importantes.

Es decir, el Gobierno no se detiene, el país no se paraliza como advirtió Jerí, porque además todos los ministros continúan en funciones hasta que se nombre a sus reemplazantes en el gabinete que forme el presidente a ser elegido hoy por el Congreso.

El premier coincidió en lo anterior, pero lo matizó al señalar que no es el encargado del Gobierno, sino que por sucesión constitucional lo es Rospigliosi, como vicepresidente del congresista Jerí, ahora vacado.

Aviones gringos

Álvarez también confirmó coordinaciones con los ministros para que, sin tomar decisiones importantes, ordenen la transferencia y velen por la correcta marcha de sus sectores.

Pena. Álvarez sí lamentó que hayan quedado pendientes dictar normas para enfrentar las lluvias en el país, la reestructuración de Petroperú para que tenga participación de capitales privados y la compra de los aviones caza que, confesó, estaba encaminada para que sea a Estados Unidos, con los F-16, y no a los postores de Suecia (Gripen) y Francia (Rafale).

Da pena

“Lo último que uno debe hacer es dar pena”, comentó Álvarez a Canal N, al sugerir a Jerí no dar un mensaje a la nación de despedida.

Anoche, los ministros fueron citados a Palacio de Gobierno, donde se despidieron de José Jerí, quien les agradeció su apoyo. No estuvo Álvarez.

Sin embargo, anoche, Jerí con sus ministros salió a pie por el patio de honor de Palacio de Gobierno, se despidió ante cámaras y se fue en su camioneta particular.

Y le gritaron “ratero” cuando fue rumbo a su departamento de la avenida Brasil.