Ciento sesentaiún días, si tiene la fortuna de no ser vacado antes del 28 de julio próximo, tendrá el congresista cajamarquino José María Balcázar Zelada (Perú Libre) por cumplir como nuevo encargado de la Presidencia de la República.

Perú Libre recupera la presidencia al vencer su candidato a Maricarmen Alva, todo gracias a que un sector de la derecha votó por el perúlibrista.

Son 83 años los que tiene José Balcázar, quien ha sido vocal de la Corte Suprema de la República.

Increíble para muchos es que el 28 de julio llegó Perú Libre al poder con Pedro Castillo y el 28 de julio de 2026 se acabe el período presidencial con José Balcázar, del mismo partido que lidera el prófugo Vladimir Cerrón.

Pleno de elección

El sucesor del vacado vía censura José Jerí fue elegido anoche por el pleno del Congreso, en segunda vuelta, como nuevo presidente de la Mesa Directiva del Poder Legislativo, con lo que automáticamente, como señala la Constitución, quedó habilitado tras ser juramentado como jefe de Estado.

En la primera vuelta, José Balcázar consiguió 46 votos y María del Carmen Alva Prieto (Acción Popular) quedó segunda con 43.

Triunfo

Ya en la segunda vuelta, entre los dos más votados, José Balcázar venció a María Alva por 60 contra 46 votos. Alva se acercó a Balcázar y lo felicitó e incluso posaron para una foto.

“Juro por Dios, por la patria y por todos los peruanos”, indicó al asumir la Presidencia.

En su discurso al asumir el mando, dijo que “hay que reescribir la historia del Perú”, que “ya no hay derechas e izquierdas” y que la democracia necesita “correctivos” para no desaparecer.

“Defenderé la soberanía nacional, la integridad física y moral de la república y la independencia de sus instituciones democráticas, y cumpliré y haré cumplir la Constitución y las leyes del Perú”, dijo al jurar como presidente.

Democracia

Luego, prometió una transición democrática y una “pacificación de verdad” y luchar por la seguridad ciudadana.

César Grados, su esposa e hijo confeccionaron desde el lunes, con amanecidas, la banda presidencial que se colocó a José Balcázar.

Nueve presidentes habrá tenido el Perú desde 2016, con Pedro Pablo Kuczynski, hasta el 28 de julio próximo, cuando jure el sucesor de José Balcázar, siempre y cuando no haya sido antes vacado o renuncie al cargo, a esas alturas situaciones altamente improbable por la cercanía a las elecciones.

Lío derechista

Tras la elección de Balcázar, lograda por la ruptura de la alianza de derecha que ha controlado el Congreso desde 2021, Fuerza Popular acusó al candidato presidencial Rafael López Aliaga de ser culpable del retorno de Perú Libre a la Presidencia.

Martha Moyano, de Fuerza Popular, dijo que Renovación Popular votó a favor de Balcázar y Norma Yarrow indicó que el fujimorismo miente porque los 11 votos de su bancada, “como se acordó en reunión, fueron a favor de la congresista Alva”.

Incluso indicó que el fujimorismo, un sector de este, votó por Balcázar.

Anticuchos

Balcázar declaró poco antes de ser elegido que considerará indultar a Pedro Castillo, condenado por rebelión a raíz de su intentona de golpe de diciembre de 2022, y confesó que se comunica con el prófugo Cerrón.

Antes, durante el debate de la ley contra los matrimonios de menores de edad, justificó el matrimonio infantil y las relaciones sexuales entre adultos y menores de edad, en cuya defensa alegó que esto “ayuda al desarrollo de la personalidad”.

Además, en diciembre de 2024, el Colegio de Abogados de Lambayeque (ICAL) ratificó su expulsión definitiva acusado de no rendir cuentas de S/2,7 millones que ingresaron a una cuenta personal.