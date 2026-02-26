Las movidas para instalar el gabinete de la premier Denisse Miralles, carta de Alianza para el Progreso (APP), confirman que este, el partido de César Acuña, gobierna el país y maneja al presidente José Balcázar.

Así lo advirtió ayer el excongresista Juan Sheput, al precisar que “no queda duda de que la plata como cancha y la corrupción son el verdadero gobierno”.

Monigote

“Sin duda APP es el partido de gobierno y Balcázar es un monigote. Han impedido que asuma un grupo de ministros honestos en los sectores de Salud, Economía y Trabajo (de quien depende ese desastre llamado Essalud), donde tiene dominio APP. El daño que le hace al país el grupo de César Acuña es tremendo”, indicó Juan Sheput.

Juan Sheput, quien es candidato al Senado por País para Todos, refirió que desde APP “fueron intransigentes y no permitieron que Hernando de Soto cambiara ministerios claves” y Essalud, para al final colocarse a Miralles, que viene del gabinete de José Jerí.

Secuestrado

En tanto, Hernando de Soto refirió que Balcázar “está secuestrado y hay que ayudar a liberarlo”, ya que “sus intenciones son buenas, pero lo han presionado y ha tenido que ceder” con los ministerios.

“Cuando (Balcázar) me ofreció la PCM, le dije que no quiero ser pantalla de nada. Yo no estoy aquí para ser pantalla sino para asegurarse de que efectivamente lo respaldo para que tengamos elecciones limpias y transparentes. Y me contestó: ‘el gabinete es suyo, salvo el Ministerio de Transportes y Comunicaciones’”, reveló a RPP Hernando de Soto.

Acotó que Miralles irrumpió y dijo: “No podemos esperar al señor De Soto”.

Otra repartija

La repartija ministerial, en que Hernando de Soto acusó a APP y al “cerronismo”, cambiaría tras la primera vuelta electoral del 12 de abril, que conformará el nuevo Congreso.

“Después de la primera vuelta, se va a ver cómo será la repartija del poder en el Legislativo. Es probable que se cambien las coaliciones y eventualmente se decida algo respecto del futuro del actual presidente”, declaró al portal Epicentro el analista político David Sulont.

“Quería hacer cambios adicionales”, afirmó ayer Miralles sobre Hernando de Soto, al justificar que al final no sea nombrado premier.