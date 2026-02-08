El Décimo Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima admitió a trámite un habeas corpus a favor de México para garantizar la inviolabilidad de su sede diplomática y proteger a la expremier Betssy Chávez, así como para que se entregue el salvoconducto que permita a la asilada salir del Perú.

Caso

El Décimo Juzgado Especializado en lo Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima admitió a trámite una demanda de habeas corpus preventivo interpuesta a favor de la Embajada de México, con el objetivo de garantizar la inviolabilidad de su sede diplomática y proteger a la expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez.

El proceso se sigue contra la Presidencia de la República, la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Poder Judicial y el Ministerio del Interior.

Pedido

La medida, presentada por el ciudadano Rubén Serpa Valdez, surge como respuesta a presuntas declaraciones del presidente de la República, José Jeri, quien habría manifestado la posibilidad de usar la fuerza pública para ingresar a la embajada. El propósito de dicho ingreso sería ejecutar un mandato judicial de prisión preventiva contra .