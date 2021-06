La periodista Juliana Oxenford fue cuestionada por un usuario en Twitter por no llamar “presidente” al candidato de Perú Libre, Pedro Castillo.

“Me parece excelente que lo expreses, ahora podrías llamar virtual presidente a Castillo en vez de candidato en tu programa, hay que ser consecuentes y no jugarle a la mentira de la mafia”, le escribieron a Juliana Oxenford.

Ella no dejó la oportunidad de responderle y explicar por qué no llama “presidente” a Pedro Castillo. “No puedo. Tiene que ser proclamado. No soy el JNE”.

No puedo. Tiene que ser proclamado. No soy el JNE https://t.co/8oUDb4LlRJ — julianaoxenford (@julianaoxenford) June 24, 2021

En otro, Juliana Oxenford dejó en claro que no le gusta Pedro Castillo como presidente de la República.

“No se trata de estar a favor de Castillo. No me gusta, es improvisado, me da miedo lo que pueda pasar en un eventual gobierno suyo. El tema es la democracia. Algo que siempre dije que era lo más importante de mantener y salvaguardar. No podemos avalar intentos golpistas. No”, agregó.

No se trata de estar a favor de Castillo. No me gusta, es improvisado, me da miedo lo que pueda pasar en un eventual gobierno suyo. El tema es la democracia. Algo que siempre dije que era lo más importante de mantener y salvaguardar. No podemos avalar intentos golpistas. No. — julianaoxenford (@julianaoxenford) June 24, 2021

