El candidato del Partido Morado, Julio Guzmán, fue entrevistado la noche del domingo 28 de marzo en el programa “7X7″ de Jaime Bayly. Durante el diálogo, el periodista no pudo evitar preguntar sobre el episodio del incendio.

“Julio, después del incidente del incendio, de que saliste corriendo, ¿no pasó por tu cabeza la idea de meterte como bombero voluntario para redimir culpas?”, le preguntó Jaime Bayly.

Entre risas, Julio Guzmán respondió: “Oye, buena, debería de pensarlo. Sin dudas”.

Pero Jaime Bayly insistió y hasta le preguntó sobre la chica con la que se reunió en ese departamento de Miraflores: “¿Qué fue de esa chica, de Liliana, sigue siendo tu amiga?”.

Julio Guzmán pidió no hablar de esa situación. “Mira, no quisiera hablar de eso, Jaime, independientemente de la respuesta porque hay otros temas que más bien me gustaría aprovechar contigo”, dijo el candidato presidencial.

“Asumo que ya no es tu amiga, Liliana, pero bueno”, comentó Bayly. “Asume lo que quieras, Jaime”, concluyó, entre risas, Julio Guzmán.

