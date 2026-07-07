Sin pensarlo ni un segundo y ante el ofrecimiento público de la mandataria electa Keiko Fujimori para que continúe como presidente del directorio del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), el economista Julio Velarde aceptó el reto y prometió dedicación en el cargo.

Después de reunirse como parte del proceso de transición, Velarde aceptó permanecer al frente del ente emisor por cinco años más.

Ante la prensa, Fujimori informó que había solicitado, previamente, la continuidad del encargado de dirigir la política monetaria.

Aceptación

“Quiero agradecerle por haber venido al BCRP personalmente. Me siento honrado por el pedido que me ha hecho y si en otras circunstancias no hubiera aceptado, quisiera hacerlo con mucho gusto y pienso dedicarme lo mejor posible a cumplir con la tarea”, declaró Velarde.

Fujimori recalcó que “no esperaba una respuesta tan rápida, pero me alegra mucho, Julio, la claridad, la firmeza, y la forma en la que has tomado esta decisión”. ”Es una gran noticia para el Perú”, indicó.

Japón y Ecuador

Antes de reunirse con Velarde, la mandataria electa acudió a la embajada de Japón en Lima, donde se entrevistó con el embajador Tsuyoshi Yamamoto.

Además, al diario El Universo de Ecuador, Fujimori dijo lo más importante en su agenda de los primeros 100 días de su gobierno: recuperar el orden, enfrentar al fenómeno de El Niño y hacer que el Estado vuelva a funcionar.

Aunque no lo ve como algo urgente al inicio de su gestión, Fujimori no descartó impulsar cambios en la Constitución.