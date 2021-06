Julio Velarde no continuaría en el BCR si se lo ofrecen: “he estado un tiempo bastante largo”

El presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, informó este viernes 18 que, probablemente, no continuará al mando de esta entidad. Como se sabe, Velarde, asumió la presidencia del BCR desde setiembre del 2006.

Según informó El Comercio, en una conferencia de prensa, Velarde fue consultado sobre si aceptaría continuar en el cargo si se lo ofrecen en un eventual gobierno de Pedro Castillo (Perú Libre).

“¿Lo aceptaría de ser el ganador el candidato Pedro Castillo?”, le consultaron. Velarde indicó que los cambios de gestiones en el BCR ocurren entre setiembre y noviembre.

“Este no sé si sea mi último reporte de inflación, me parece que es el penúltimo. Los presidente nuevos que asumen el BCR entraron entre setiembre y noviembre. Yo entré en octubre, fui fichado en setiembre, Jorge Chávez (expresidente del BCR) entró en noviembre. No, yo he estado un tiempo bastante largo. Podría quedarme un tiempo hasta que se nombre al nuevo presidente. Pero sería una cuestión de meses”, indicó.

Luego, se dirigió a los periodistas y señaló: “No sé si los vea en setiembre. Si se cumple lo que ha pasado en episodios anteriores, en que recién el nuevo presidente (del BCR) asume en setiembre u octubre, tengo un reporte más de inflación (que exponer) en setiembre”.

