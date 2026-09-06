Sin pronunciarse sobre el fondo del asunto, si existe o no una “reelección encubierta”, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) habilitó a Rafael López Aliaga para seguir en carrera hacia la alcaldía de Lima, a la que busca regresar como candidato a primer regidor por Renovación Popular tras la renuncia del aspirante a alcalde Luis Rubio.

El Pleno del JNE, en mayoría, declaró infundada la apelación del ciudadano Ronald Castillo y ratificó la decisión del Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro, que había rechazado la solicitud.

¿Tacha?

El JNE consideró al pedido de exclusión como una tacha, al cuestionar la permanencia del candidato López Aliaga, y que el plazo para presentar la objeción era de tres días desde la publicación de la lista.

Precisó que la última publicación de la lista de Renovación Popular fue el 31 de julio, por lo que el plazo para una tacha venció el 3 de agosto. Y como la nulidad se pidió el 21 de agosto, concluido el plazo de tachas, el JNE lo declaró improcedente por extemporáneo.

Grave

En su voto singular, el magistrado del JNE Gunther Gonzales rechazó la “reelección encubierta”.

Indicó que la prohibición de reelección comprende todos los mecanismos directos o indirectos que pretendan eludir sus efectos, y alertó del riesgo de que interpretaciones restrictivas permitan que exalcaldes, que postulen a primer regidor, retornen al cargo con las renuncias de candidatos a alcaldes que actúen como “testaferros”.

En defensa del fallo a favor de López Aliaga, el presidente del JNE, Roberto Burneo, juró que no existe la “reelección encubierta”.