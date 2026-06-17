Fuerza Popular (FP) conformará un gabinete “amplio” y con “los mejores técnicos” en un eventual gobierno de Keiko Fujimori, aseguró su virtual primer vicepresidente electo, Luis Galarreta.

Explicó que, según lo dispuesto por su lideresa, el gabinete “va a ser amplio”.

“Es un gabinete (en) que no importa el color, sino que sean los mejores técnicos, es lo que ha dicho Keiko para ocupar esos cargos. Entonces, estamos esperando que ya se consolide y empezar ya, sobre todo Keiko, a aterrizar”, declaró Galarreta a RPP TV.

Cifras

La noche de este martes, al 99.145 % de actas contabilizadas (91,973 de 92,776), la Onpe tenía a Fujimori con 50.101 % (9′136,147 votos) y al candidato de Juntos por el Perú (JP), Roberto Sánchez, con 49.899 % (9′099,258). La diferencia era de 36,889 votos.

Días atrás, Carlos Neuhaus, del equipo fujimorista, reveló a Exitosa que Marco Vinelli, jefe del plan de gobierno de Fuerza Popular, viene trabajando con su equipo lo que será el nuevo Ejecutivo a instalarse el 28 de julio.

“Nosotros estamos pensando es que tienen que estar los mejores”, enfatizó Galarreta, al revelar que hoy Fujimori debe regresar al Perú.

Demandan

El vocero de JP, Walter Ayala, anunció una demanda de amparo para que el Poder Judicial anule los votos de peruanos del extranjero.

En tanto, el jefe de personeros de Fuerza Popular, Luis Dyer, cuestionó que JP pretenda anular votos del extranjero y defendió el derecho de los peruanos que viven fuera del país.

Además, el Jurado Electoral Especial Lima Centro 1 derivó al JNE el pedido de JP para anular 1751 mesas de sufragio en la capital.