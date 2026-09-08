Con el incremento del precio del jurel y del pejerrey, peces que se han retirado de nuestro litoral debido al calentamiento de las aguas marinas por el fenómeno de El Niño extraordinario en curso, tales pescados se han alejado de las mesas de la mayoría de los hogares del Perú.

Nueve grados sobre lo normal está la temperatura en el norte, refirió la vocera del Senamhi, Raquel Loayza.

El jurel, cuando se encuentra en los mercados, se consigue a precios que están entre S/12 y S/14 por kilo, cuando antes se hallaba a S/7 y hasta a S/6 si era pequeño.

El caso del pejerrey es parecido, porque de S/5 ha pasado a venderse a S/10 por kilo en los muelles, según los pescadores porque se extraen menos. En los mercados minoristas se vende a entre S/30 y S/35.

Clásico

El pan con pejerrey con su infaltable salsa criolla con cebolla, ají limo, culantro, limón y sal, que es uno de los sánguches preferidos para toda ocasión, también ha subido de precio.

En carretilla, que es el más económico, se le encuentra desde los S/6, mientras que en restaurantes llega hasta los S/20.

Jurel y pejerrey han migrado hacia aguas más frías, hacia el sur, hacia Chile, y ya casi no se encuentran en la costa ni frente a Lima, explicaron especialistas. El jurel incluso se ha dirigido hacia aguas más profundas en busca de menores temperaturas.

Bonito barato

Por contraparte, el bonito sigue barato y sus ventas se han incrementado, al encontrarse a S/6 por kilo en los mercadillos y a S/8.90 congelado en supermercados.

Al no haberse aún calentado tanto las aguas, el bonito se ha sumergido más y dirigido al sur, aunque no tanto como para evitar su captura.

Para todos los bolsillos está la pota -ideal para chicharrones, cebiche, sopas y hasta guisos- que se puede encontrar en buena cantidad desde los S/3 por kilo.

Alternativas

Con el calentamiento de las aguas en el mar peruano, los terminales pesqueros del Callao y de Villa María del Triunfo presentan la llegada de buena cantidad de perico (mahi-mahi), un pescado de carne blanca que, con El Niño, aparece frente a las costas de Lima al migrar desde el norte.

Como como filete limpio, sin ninguna espina, en los mercados minoristas se vende a entre S/22 y S/26, cuando en los terminales se le encuentra entero desde los S/14 por kilogramo.

En los centros de abasto minoristas, el tiburón azul (toyo azul) se encuentra a entre S/10 y S/13 el kilo, ya limpio, y es rendidor por ser todo carne, explican los vendedores.

El kilo de pollo, a S/7, es otra alternativa que las amas de casa eligen en estos tiempos con una economía golpeada.