La exasistente del despacho presidencial Karem Roca reapareció este domingo 28 de febrero en una entrevista con Panorama. Esta vez, aseguró que no se arrepiente de haber grabado a Martín Vizcarra.

“¿Sientes que ya el país se va dando cuenta de quién era?”, le preguntó Rosana Cueva.

“Créeme que he sentido muchas veces, no te podría decir pena, pero he sentido tristeza porque en medio de todas las cosas que él hizo, al pararse en cada set de televisión tildándome de traidora, podría tener un sentimiento -como él siempre se expresa- de cólera, de desesperación, de ira, pero no lo tengo, creo que todavía le tengo cariño por los años que me ha permitido conocerlo y trabajar con él, pero sí te puedo decir que en alguna oportunidad se me ha pasado la vaga sombra por mi cabeza que él podía decir la verdad, pero creo que ha sido en vano”, respondió Karem Roca.

La exasistente de Martín Vizcarra también indicó que el expresidente es un “ídolo de barro” capaz de traicionar a las personas que “más lo han querido”.

“He pensado de que era una persona correcta, ahorita lo pueden seguir pensando otras ¿no? Pero creo que es un ídolo de barro, puede traicionar a las personas que más lo han querido, que han hecho muchas cosas por él, muchas cosas buenas, en mi caso he estado a disposición de recibir órdenes y cumplirlas”, expresó.

Karem Roca indicó que no está arrepentida de haber grabado al exjefe de Estado, ya que era la única forma que ella tenía para demostrar que Vizcarra la incitó a mentir sobre el caso Richard Swing: “No (me arrepiento), era la única prueba que yo tenía como un seguro de vida para entregar a la fiscalía después de que el señor me incitó a mentir como lo hice tanto en fiscalía y en el Congreso, yo decidí tener estas pruebas y en la segunda manifestación que me tocaba en fiscalía entregarlas, cuando fueron robadas de mi propiedad”.

