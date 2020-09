Tras el allanamiento a su vivienda en San Isidro, Richard Cisneros, también conocido como Richard Swing, dijo que pronto mostrará un audio donde la propia Karem Roca asegura haber hablado con el congresista Edgard Alarcón y el presidente del Congreso de la República, Manuel Merino de Lama.

“Van escuchar por boca de la propia Karem Roca si se ha reunido o no con él (Edgard Alarcón). Van escuchar si ha llamado o no al presidente del Congreso. Van escuchar qué piensa, que es una rata peluda. Van escuchar por su propia boca quién grabó al presidente de la República y por órdenes de quién”, dijo Richard Cisneros a la prensa a las afueras de su casa.

Agregó haber entregado todo los solicitado a las autoridades durante el allanamiento. “Se han llevado lo que han creído pertinente, yo les he dado las facilidades del caso, porque quien no debe nada, no teme. Yo mismo les he abierto”.

Sobre la supuesta llamada del presidente del Congreso de la República, Manuel Merino de Lama a las Fuerzas Armada ante una eventual vacancia presidencial, Richard Cisneros dijo: “Con eso se está comprobando la conspiración que se quiere hacer a nivel del Ejecutivo, sino a nivel de las Fuerzas Armadas. Ellos quieren a como dé lugar la banda presidencial”.

“Cuántos delitos graves tiene señor (Edgar Alarcón), en cambió yo soy un prestador de servicios”, agregó.

