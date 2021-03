La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, aseguró que no piensa dejar que pretendan silenciarla en la recta final de las Elecciones 2021, luego de que el fiscal José Domingo Pérez formalizara la denuncia en su contra por lavado de activos y otros delitos.

A través de un video publicado en su cuenta en Twitter, la lideresa del fujimorismo consideró que el fiscal tiene una “obsesión” hacia ella y que “su pretensión” de callarla “es desproporcionada”.

“Como todos hemos visto el día de hoy, el fiscal José Domingo Pérez ha decidido meterse de lleno a la campaña en esta recta final, antes de la primera vuelta. Pero como siempre, yo voy a enfrentar esta persecución y esta obsesión que me ha llevado tres veces a prisión y luego he sido liberada por instancias superiores”, expresó.

“Su pretensión de callarme es desproporcionada, ni estando en prisión perdí ese derecho de defenderme. Lo que él quiere es seguir con su show en todos los medios y negarme mi más básico y legítimo derecho a la defensa. Si usted quiere ser protagonista de estas elecciones, yo le voy a responder a través de los medios y las redes”, añadió.

En ese sentido, Fujimori Higuchi dijo que respeta a la justicia peruana y lo viene “demostrando por más de 20 años”, pero remarcó que enfrentará “firmemente” la “obsesión” de Pérez Gómez contra ella.

“Si usted (José Domingo Pérez) ya tiró la toalla judicial y quiere convertirse en un actor político, perfecto, pero yo no me voy a quedar callada, no le voy a aceptar que quieran silenciarme en pleno proceso electoral”, sentenció.

Si el fiscal José Domingo Pérez quiere ser un actor político en estas elecciones, yo no me voy a quedar callada. No le voy a aceptar silenciarme en pleno proceso electoral.

— Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) March 11, 2021

Como se recuerda, el fiscal del equipo especial Lava Jato pidió 30 años y 10 meses de prisión efectiva contra la candidata presidencial de Fuerza Popular y otros implicados en el presunto delito de organización criminal y lavado de activos que se le imputan por supuestos pagos ilícitos que recibió de Odebrecht.

El fiscal también ha pedido esta misma pena contra Vicente Silva Checa, Pier Figari, Ana Herz, Jaime Yoshiyama, Adriana Tarazona y José Chlimper porque habrían participado en la recepción de estos supuestos aportes ilegales de la empresa brasileña y otras fuentes ilícitas.

Contra otros 33 investigados, el fiscal del equipo Lava Jato ha pedido 22 años de cárcel. A todos se les imputan diversos ilícitos como organización criminal, lavado de activos, obstrucción a la justicia y falsa declaración en procedimientos administrativos.

A esto se suma su pedido para que se disuelva el partido Fuerza Popular y la empresa del esposo de Keiko Fujimori, Mark Vito Villanella. También ha solicitado 19 medidas cautelares contra la candidata presidencial, entre ellas 36 meses de impedimento de salida del país, ya que considera que en ese tiempo se podrá concluir el juicio oral.

