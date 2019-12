La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, le dedicó un mensaje a su esposo, Mark Vito Villanella, en una imagen de ambos durante un paseo familiar, luego de ser excarcelada gracias a un fallo del Tribunal Constitucional (TC).

“Contigo a mi lado, no tengo miedo de seguir enfrentando todo”, escribió la excandidata presidencial en la leyenda de la imagen publicada en sus redes sociales.

Como se recuerda, Keiko Fujimori abandonó el penal Anexo de Mujeres el pasado 29 de noviembre tras cumplir un año y un mes en prisión preventiva por una investigación en su contra por los aportes a su campaña electoral del 2011.

La excarcelación de la hija del expresidente Alberto Fujimori se dio luego de que el TC publicara el pasado 28 de noviembre la sentencia con la que declaró fundado el habeas corpus que solicita la libertad de la lideresa de Fuerza Popular.

Mark Vito Villanella acató una huelga de hambre que duró 17 días en los exteriores del penal de Chorrillos, exigiendo la libertad de Keiko Fujimori. Allí recibió el apoyo de simpatizantes del fujimorismo y de integrantes del Congreso disuelto.

“Voy a tener huelga de hambre hasta que tenga a mi esposa en mis brazos y podamos ir a la casa juntos para recibir a nuestras hijas y tener la primera cena (…) Mis hijas me han dicho que no me preocupe y que siga en mi lucha”, declaró.