La Corte Superior de Justicia de Lima informó que el 11° Juzgado Constitucional declaró inadmisible habeas data que interpuso Fuerza Popular contra la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), donde se solicitaba lista de electores por mesa de sufragio utilizada en la segunda vuelta de las Elecciones Generales de Perú 2021.

Declarar INADMISIBLE la demanda concediendo el plazo de TRES días, para la subsanación de las deficiencias advertidas en los considerandos precedentes; BAJO APERCIBIMIENTO DE ARCHIVAR EL EXPEDIENTE”, se lee en el documento.

Como se recuerda, el pasado 22 de junio, Fuerza Popular presentó el recurso de habeas data con la finalidad de acceder a la lista de electores por mesa de sufragio a nivel distrital, provincial, regional y en el extranjero, según anunció la candidata presidencial de esta agrupación política, Keiko Fujimori. El documento lo presentó Milagros Takayama, como personera legal.

Según comunica el 11° Juzgado Constitucional, Takayama no ha acreditado formalmente ser representante de Fuerza Popular “al no presentar documento alguno que sustente su dicho; por lo que, deberá aclarar presentando copia certificada de la inscripción de mandatos y poderes con una antigüedad no mayor a tres meses”.

Asimismo, se le pide legalizar su firma ante notario público.

Habeas Data contra la ONPE

Según los fundamentos del pedido, “un número elevado de actas de votación han sido objeto de falsificación de firmas, suplantación de electores en sus mesas de votación, observación de actas sin fundamento formal o material, así como la adulteración de los resultados finales”.

“En consecuencia, habiéndose demostrado la gravedad, relevancia y extrema urgencia de nuestro pedido, solicitamos al juzgado que, junto con admitir la presente demanda, se sirva ordenar a la ONPE que, en un plazo máximo de tres días útiles, entregue la información que le ha sido requerida”, añade el documento.

Como se recuerda, este recurso fue anunciado el pasado jueves 17 de junio en una conferencia de prensa de Fuerza Popular.