¡Fuertes declaraciones! Keiko Fujimori no dudó en referirse nuevamente a su contrincante Pedro Castillo, a puertas de llevarse a cabo la segunda vuelta de las Elecciones 2021.

Y es que la lideresa de Fuerza Popular nuevamente se volvió tendencia en redes sociales tras publicar un video en su cuenta oficial de Twitter, haciendo referencia a la frase de ‘no te corras Pedro’.

“No le vamos a faltar el respeto a nuestro contrincante, pero lo que hemos demostrado es que yo no me corro”, comenzó diciendo.

“A mi me pusieron todo tipo de condiciones, me cambiaron la metodología, pero ahí estuve, porque por respeto a todos los peruanos es importante que los debates se realicen. Así es que le digo al señor Castillo, ahora le toca cumplir a usted con su palabra, y por eso le digo desde acá no te chupes Pedro”, agregó.

Tengo un mensaje muy importante para Pedro Castillo: ¡NO TE CHUPES PEDRO, NO TE CHUPES! pic.twitter.com/QXNRWQz8aC — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) May 4, 2021

TE PUEDE INTERESAR