Janet Barboza reveló que se quejó de Christian Domínguez luego de que ambos protagonizaran una fuerte discusión en el programa ‘América HOY’. “Aquí en el programa no se permite ninguna falta de respeto. He suspendido al señor Christian Domínguez durante 10 días porque su comportamiento de ayer no me gustó”, dijo indignada la popular ‘rulitos’. Ethel Pozo aclaró que su compañera presentó la queja que conllevó a la suspensión. | VIDEO: América TV