Aunque eludió responder sobre la gestión del comandante general de la Policía, Óscar Arriola, la presidenta Keiko Fujimori dejó entrever que no hará nada para destituirlo, al destacar la ley que impide removerlo hasta octubre de 2027.

Interrogada por la prensa en Piura sobre el desempeño de Arriola, la presidenta Fujimori derivó la evaluación al ministro del Interior, César Astudillo.

“Esa respuesta se la traslado al ministro del Interior, que es el que constantemente está viendo el desempeño de cada miembro de la PNP”, enfatizó la mandataria.

Ley de apoyo

Acto seguido, Fujimori indicó que su Gobierno respeta la normatividad, es decir la Ley 31570, dispositivo que por dos años blinda a Arriola en el cargo que asumió el 30 de septiembre de 2025.

“La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas tienen una norma que lo que hace es fortalecer la institucionalidad”, afirmó Fujimori en aval a la ley del anterior Congreso dominado por el fujimorismo.

El senador Fernando Rospigliosi, cercano a Fujimori, dijo que, por la Ley 31570, Arriola debe seguir en el cargo hasta 2027.

Cerimedo

Por otro lado, Fujimori juró que el asesor argentino Fernando Cerimedo, hoy preso en Bolivia, “no ha participado en nuestra campaña electoral”. “No tengo relación ni personal ni laboral, no la he tenido, ni la tengo. Seguramente lo habré saludado en algún sitio”, exclamó Fujimori.

La expareja de Cerimedo y otras fuentes señalan que éste mantuvo reuniones secretas con el entorno de campaña de Fujimori.