La candidata presidencial por Fuerza Popular, Keiko Fujimori, reclamó ayer la renuncia del jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe), Piero Corvetto, al considerar que no debe seguir en el cargo para la segunda vuelta de junio en que ella disputaría la Presidencia de la República con Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) o Rafael López Aliaga (Renovación Popular).

Piero Corvetto es investigado por la Fiscalía y Policía lo tiene vigilado para evitar su fuga.

En audio que difundió Panorama, Johnny Echevarría, adjunto de José Samamé, exgerente de Gestión Electoral, dijo: “Entró Galaga (contratista de transporte de material) porque hubo plata de por medio”.

Proceso disciplinario

“Yo entiendo que se ha empezado un proceso disciplinario por parte de la Junta Nacional de Justicia y, de cara a la segunda vuelta, yo creo que sería saludable que esta persona sea retirada y sean otras personas las que lleven a cabo la segunda vuelta”, recalcó.

Aunque respaldó a la Junta Nacional de Justicia por abrir un proceso disciplinario a Corvetto, a raíz de las irregularidades en el proceso de votación, Fujimori reclamó la renuncia del jefe de la Onpe.

Apoyo a “Porky”

“Me imagino que dentro de todo el marco de la ley le van a dar los plazos, los tiempos correspondientes. Pero más allá de esta decisión que ellos tomen, yo creo que corresponde que él ya presente su carta de renuncia”, enfatizó.

La lideresa respaldó el pedido de López Aliaga para elecciones complementarias solo con quienes no votaron en ciertas mesas que se instalaron tarde en Lima Metropolitana. Pidió al Jurado Nacional de Elecciones pronunciarse.

Preso

La penalista Romy Chang refirió que la Fiscalía podría solicitar medidas restrictivas contra Corvetto, incluida su detención, al estar denunciado penalmente por las fallas en el reparto de material electoral.

“La Fiscalía podría pedir una detención preliminar, que tiene un plazo máximo de 10 días. Se podría justificar en la necesidad de garantizar la obtención de pruebas (…) por ejemplo para evitar que se oculten evidencias o cuando exista un elemento indispensable que impida que la persona continúe en libertad”, explicó.

Vigilado

La Policía mantiene la vigilancia sobre Corvetto y la alerta en puntos de salida del país para evitar su fuga. Tal vigilancia, advirtió el penalista Carlos Caro, es ilegal porque no se sustenta en un mandato judicial.

Además, la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción solicitó a la Fiscalía para incorporar a Corvetto y funcionarios de las áreas administrativa, logística y de gestión electoral de la Onpe en la investigación preliminar por colusión agravada al contratarse el servicio de transporte de material electoral en las Elecciones Generales 2026.