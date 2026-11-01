Al evaluar su visita a El Salvador junto a un grupo de sus ministros, la presidenta Keiko Fujimori anunció para 2027 la construcción de dos megacárceles en el Perú en unos siete meses, a la “misma velocidad” con que se levantó el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).

Se buscará replicar el severo régimen penitenciario salvadoreño del Cecot, penal que va a inspirar a una cárcel para reos peligrosos en el Perú.

Siete meses

“El Cecot fue construido en siete meses, pues estas megacárceles que serán construidas, pueden ser construidas a esta misma velocidad. Va a depender mucho de la decisión política y de los presupuestos, que están ya programados para el próximo año. Así es que yo estoy muy optimista de que nosotros vamos a poder implementar estas cárceles”, recalcó.

Junto al ministro de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador, Gustavo Villatoro, recorrió las instalaciones del Cecot, megaprisión para 40 mil reos que es modelo mundial, y luego se reunió con el presidente Nayib Bukele.

La acompañaron en el Cecot, los ministros del Interior, César Astudillo; de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez, y de Relaciones Exteriores, Carlos Espá.

Nuevas prisiones

Fujimori no aclaró la capacidad de las dos nuevas megacárceles que construirá en el Perú, aunque sí adelantó que una se destinará a delincuentes de alta peligrosidad (bajo el régimen más estricto) y la otra a delincuentes comunes bajo un esquema de reinserción productiva.

Se sumarán a seis cárceles paralizadas en el Perú y pronto a que se reanuden sus obras.

La jefa de Estado también precisó que se busca replicar la plataforma de atención médica “Doctor SV” de El Salvador, plataforma pública y gratuita de telesalud y atención médica que integra consultas virtuales 24/7 (todos los días de la semana, a toda hora), recetas digitales y órdenes de exámenes y asistencia a pacientes con inteligencia artificial (IA).

Atención

Fujimori, quien visitó el Hospital Nacional Rosales, en El Salvador, junto a su ministro de Salud, Luis Dyer, adelantó que planea abrir canales de cooperación técnica para asimilar el software de “Doctor SV” en el sistema de salud pública del Perú, lo que modernizará la atención primaria y descentralizará las consultas médicas especializadas.

Mariano González, exministro del Interior y de Defensa, destacó especialmente la posibilidad de mejorar el sistema penitenciario peruano, hoy hacinado, mediante la anunciada construcción de establecimientos de máxima seguridad en plazos más cortos.

Lo visto en El Salvador “va a ser adaptado” a nuestra realidad, destacó el ministro de Trabajo, Juan Sheput.