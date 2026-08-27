Tras insistir en que recibió un país en malas condiciones, la presidenta Keiko Fujimori advirtió a los peruanos que “recién el próximo año veremos mejorías”.

Su mensaje dio un nuevo giro, luego de que durante la campaña electoral anticipaba resultados y “orden” desde el primer día, y luego, al tomar el poder, desde se ofreció logros en 100 días, es decir este mismo 2026.

A esperar

“Auguramos que, a partir del próximo año, porque hoy hemos recibido el país con cifras, estadísticas terribles, pero a partir del próximo año vamos a ir viendo mejorías”, advirtió Keiko Fujimori este miércoles durante su discurso en la ceremonia por el Día del Adulto Mayor.

Keiko Fujimori también pasó para el 2027 el incremento, al doble (de S/350 a S/700), del pago bimensual de Pensión 65, que en su mensaje a la Nación del 28 de julio anunció junto al aumento de la remuneración mínima vital de S/1130 a S/1300, que días después anunció se dividirá en dos etapas, ambas pendientes, la primera este año y la segunda el 2027.

La duplicación de Pensión 65 se postergará y aplicará de manera progresiva a partir del 2027 debido a la situación presupuestaria del país, confirmó la presidenta.

Crítica

Al hablar de mejorías para el año entrante, Keiko Fujimori recibió críticas de la diputada Norma Yarrow (Renovación Popular), quien le pidió celeridad, sobre todo en materia de seguridad.

“Cuando asume, ella dijo que en los 100 primeros días íbamos a tener resultados. Creo que le falta un poco de celeridad”, exclamó.

Cuestionó que se continúe haciendo un diagnóstico del sistema de salud, cuando ya se sabe que está en crisis y urge tomar medidas.

Memes de Keiko

Las redes sociales explotaron en críticas contra Keiko Fujimori, de quien se decía que en vez de trabajar descansaba o que estaba en un spa con su amigo argentino Damián Valenzuela.

Hubo memes con el personaje de Bob Esponja diciendo “Tres horas más tarde...”, de gente dormida junto al texto: “Keiko pidiéndonos que no la molestemos hasta el 2027”, y de Fujimori y la frase “pal otro año será”.

Por otro lado, en su primera declaración jurada ante la Contraloría General de la República, Keiko Fujimori indicó un patrimonio de S/1′132,121.31 y su sueldo de S/35,568.