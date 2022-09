La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, aseguró que el Congreso de la República debe vacar al presidente Pedro Castillo, y de lo contrario, todos deben irse, en alusión con el adelanto de elecciones generales que ya había apoyado en un pronunciamiento anterior.

“Yo no sé qué va a pasar, yo no sé qué va a pasar en nuestro país. El Congreso de la República tiene una gran responsabilidad y no me voy a cansar de repetir: si es que el presidente Castillo no quiere renunciar, entonces lo tienen que vacar; y si no lo van a vacar, entonces ¡todos se tienen que ir!”, declaró Fujimori en un evento de su partido en el Callao, según muestra un video difundido el sábado por el portal Epicentro TV.

Semanas atrás, la excandidata presidencial anunció que la Comisión de Constitución, que preside Hernando Guerra García (Fuerza Popular), priorizará el proyecto de ley de adelanto de elecciones.

Keiko Fujimori en reunión proselitista en el Callao

“Esperamos que haya un espacio de consenso y se logre una vacancia o se haga un adelanto de elecciones. También sé por el señor Hernando Guerra García que él va a dar prioridad, ahora que está presidiendo la Comisión de Constitución, para que se pueda debatir el proyecto de ley que ha presentado una congresista de otro grupo político para que se debata este proyecto y ojalá haya el consenso para unas nuevas elecciones”, manifestó para la prensa.

Actualmente, un grupo de legisladores de oposición alistan una tercera moción de vacancia contra Pedro Castillo, luego de que las dos anteriores no juntaran los votos necesarios para destituir al jefe de Estado.

