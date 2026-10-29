Además de participar de una visita técnica al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la megaprisión para delincuentes de alta peligrosidad en El Salvador, la presidenta Keiko Fujimori se reunirá también este jueves con su homólogo salvadoreño, Nayib Bukele.

En el marco de su visita oficial a El Salvador, adonde llegó este miércoles, Fujimori iniciará sus actividades a las 11 de la mañana con un encuentro con el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro.

Experiencia

El ministro salvadoreño le informará sobre el programa de reinserción social Cero Ocio, el proceso de formación policial en El Salvador y el marco legal para enfrentar a la delincuencia organizada en ese país centroamericano.

El llamado “Modelo Bukele”, de severidad contra la delincuencia organizada, ha tenido gran éxito y ya es replicado en alguna medida en otros países, como Ecuador y Honduras.

Cecot

Con el ministro Villatoro, la presidenta peruana visitará el Cecot, donde delincuentes “ranqueados” y de las maras purgan carcelería bajo un régimen severo de confinamiento.

Acompañan a Fujimori, los ministros peruanos de Relaciones Exteriores, Carlos Espá; de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez; del Interior, César Astudillo, y de Salud, Luis Dyer.

Con Nayib Bukele

Además, este jueves, a las 5 de la tarde, la presidenta peruana se entrevistará en privado, para abordar asuntos bilaterales, con su homólogo salvadoreño Nayib Bukele.

Tras tal encuentro, habrá una reunión ampliada que contará con ministros de Estado de ambos países.

El viernes habrá reuniones con autoridades del Ministerio de Educación salvadoreño y recorridos por hospitales y colegios.