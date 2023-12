A través de un escrito con firma de un abogado, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y su hermano Kenji Fujimori solicitaron al Tribunal Constitucional (TC) que “ejecute su propio fallo” en relación al indulto de Alberto Fujimori y ordene al Inpe que excarcele al exgobernante recluido en el penal de la Diroes.

Los hermanos pretenden que Tribunal Constitucional ordene la excarcelación de Alberto Fujimori y no se derive esa tarea a jueces que pueden negarse como ha pasado en Ica.

Tal pedido se condice con las declaraciones de varios personajes del mundo del derecho que han salido en defensa de Alberto Fujimori y lo piden libre.









Solicitud al TC

“El jueves, cuando se dio a conocer esta decisión y las horas iban pasando y no se ejecutaba el fallo, mi hermano Kenji, el abogado y quien habla tuvimos a bien presentar un documento justamente viendo cómo se dilataban las cosas y hemos solicitado también al propio Tribunal Constitucional la ejecución de su propio fallo. Así que estamos a la espera, con mucha fe confiamos que en los próximos días y en las próximas horas mi padre pueda estar en libertad”, recalcó Keiko Fujimori.





Critica a magistrado

Keiko Fujimori cuestionó al juez de Ica, Fernando Fernández, por declararse incompetente para ejecutar la sentencia y luego devolver al TC la resolución aclaratoria que confirmaba la vigencia del mandato de excarcelación por ser válido el indulto al expresidente.

“Confiamos que en los próximos días u horas mi padre finalmente pueda estar en libertad”, enfatizó.





Habla de su proceso

Sobre el auto de enjuiciamiento que dictó el juez Víctor Zúñiga en su contra por presunto delito de lavado de activos, Keiko Fujimori celebró el ir a juicio.

Aseveró que el juicio “es una oportunidad para zanjar este proceso” y remarcó que la justicia se ha politizado.





Voces de juristas

El “TC tiene que ordenar la ejecución de la sentencia que libera a Fujimori de inmediato”, indicó el extribuno José Luis Sardón.

En Willax TV, Sardón afirmó que, en marzo del año 2022, el TC que integraba tuvo que ejecutar la libertad de Fujimori tras otorgarle un habeas corpus para restituir el indulto.

“No mandamos la ejecución en ese momento y, a los pocos días, fuimos cambiados, salimos el 13 de mayo de 2022. Entonces, no lo ejecutamos nosotros mismos. Revisando el Nuevo Código Procesal Constitucional se debió hacer, pero eso era una novedad”, anotó el jurista.

Añadió que, si bien el juez Fernández pudo ejecutar la sentencia del TC, “tiene razón” en haberla devuelto, conforme al artículo 27 del Nuevo Código Procesal Constitucional. Por tal motivo, el extribuno concluyó que “el Tribunal Constitucional tiene que ordenar la ejecución de la sentencia de inmediato”.





Lavada de manos

El abogado constitucionalista Domingo García Belaunde opinó sobre la decisión del juez de Ica Vicente Fernández, quien rechazó ser competente para ejecutar la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que ordena la liberación del expresidente Alberto Fujimori, al restituir el indulto que se le otorgó al exmandatario en el 2017.

En Willax.pe, el jurista sostuvo que, ante la “lavada de manos” del juez Fernández, el TC tiene que enviar un oficio al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) para proceder con la liberación de Fujimori, que se encuentra recluido en el penal de Barbadillo (Ate).

“Me parece que el juez ha hecho una típica lavada de manos. No se ha metido al fondo del asunto, no ha dicho que está bien o que está mal, sino que dicho que no le corresponde (proceder con la liberación de Fujimori), lo cual es falso porque fue el juez inicial que conoció el habeas corpus y, de acuerdo a la ley, él debe tratar su ejecución. Lo que pasa es que ha buscado una artimaña para no hacerlo. ¿Qué tiene que hacer el TC? O lo encarga a un juez de Lima o simplemente ordena al INPE, con conocimiento del Ministerio de Justicia, que libere a Fujimori.









